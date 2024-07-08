النيابة الإسرائيلية بتوضيح غير عادي حول مقتل عنصر النخبة: "تم توثيق المشتبه به الرئيسي وهو يضرب فلسطيني مكبل، والذي وجد ميتا"

أعلنت النيابة العامة، الأحد في بيان غير عادي، أنه: "على ضوء الكثير من المعلومات الخاطئة التي تم نشرها حول تحقيق أجرته شرطة إسرائيل بشبهة ’مقتل إرهابي في النخبة’، والذي أدى إلى تحريض خطير" ضد المدعين في النيابة العامة وضباط الشرطة، بطريقة غير عادية، أصدر مكتب المدعي العام للدولة توضيحا".

"في كانون ثاني/ديسمبر 2023، تم فتح تحقيق عقب ورود معلومات عن سرقة أسلحة من مقاتلي وحدة اليمام الذين قتلوا في معارك 7 أكتوبر. وعلى إثر المعلومات، أُجري تحقيق أدى إلى تقديم لائحة اتهام ضد (ر) بجريمتي السلاح وانتحال الشخصية، وتم إيقافه حتى نهاية الإجراءات، كما تم التحقيق مع متهم آخر يدعى (س). وبعد التحقيق معه، تم العثور على أقواله المكتوبة بالزمن الفعلي، والتي اعترف فيها على ما يبدو بقتل العديد من الإرهابيين الذين عثر عليهم هو وآخرون وهم أحياء، وكذلك بارتكاب أعمال عنف خطيرة ارتكبت ضد الإرهابيين خارج نطاق القتال".

وأوضحت النيابة العامة أنه بعد دراسة الموضوع، تقرر أن هذه الرسائل، التي يُزعم أن المشتبه فيه يعترف فيها بقتل مسلحي حماس الذين القي القبض عليهم أحياء، تبرر التحقيق معه تحت التحذير. " ونضيف أيضاً أنه خلال التفتيش الذي أجري في منزل المشتبه به “س”، تم العثور على سلاح غير قانوني بالإضافة إلى أجزاء من بنادق إم 16، وتم التحقيق معه حولها أيضاً مع التحذير".

أضافوا أنه: "فيما يتعلق بشبهة مقتل فلسطيني والقاءه بمنطقة غلاف غزة، والتي تتعلق بشكل أساسي بالمشتبه به ر. كما ذكر، فإن ر. موقوف حتى نهاية إجراءات لائحة الاتهام في قضية السلاح. ونشأت الشبهة الحالية ضده بعد مقطع فيديو ظهر فيه وهو يلكم فلسطينيا مقيدا في سيارته. تمت إضافة أدلة إضافية إلى هذا الفيديو. وكشفت فحوصات الطب الشرعي أن نفس الفلسطيني الذي تعرض للضرب في سيارته، وجد ميتا ولم يتم التعرف على جثته".