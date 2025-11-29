التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقضي على ثلاثة مسلحين اجتازوا الخط الأصفر جنوب غزة
حذر المصدر من أن الحادث يُثبت أن إسرائيل لا يمكنها السماح لأطراف معادية بالتمركز قرب حدودها، وأنّ سوريا غير مستقرة لدرجة تمنعها من التقدم بأيّ اتفاق أمني.
بعد الحادث الخطير الذي وقع الليلة الماضية في بيت جن في سوريا، وجّهت إسرائيل رسائل صارمة للنظام السوري. صرّح مصدر أمني رفيع المستوى لقناة i24NEWS بأنّ قوات مرتبطة بالرئيس السوري ربما تكون متورطة في الحادث الذي أدى إلى إصابة 13 جنديًا من جيش الدفاع الإسرائيلي.
وكانت القناة الإسرائيلية (13) قد ذكرت في تقرير لها أن "الجيش الإسرائيلي يدرس توسيع نطاق عملياته في جنوب سوريا إذا تبين له تورط قوات الحكومة السورية في إطلاق نار على جنوده خلال عملية اعتقال في جنوب سوريا في وقت مبكر من صباح الجمعة".
الجيش الإسرائيلي ينسحب من طوباس بعد عملية استمرت 4 أيام
"أ.ف.ب" عن مصادر طبية في غزة: عدد القتلى في القطاع تجاوز 70 ألفا منذ 7 أكتوبر 2023
الرئيس السوري: أمامنا طريق طويل لبناء وإعمار حلب وكل سوريا
أمين عام حزب الله يهدد بالرد على اغتيال الطبطبائي
الرئيس السوري: حلب كانت البوابة لدخول المعارضة إلى سوريا بكاملها
الرئيس السوري أحمد الشرع: تاريخ جديد يُرسم لسوريا بأكملها وللمنطقة برمّتها
الجيش الإسرائيلي يقضي على ثلاثة مسلحين اجتازوا الخط الأصفر جنوب غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أنه قضى على ثلاثة مسلحين اجتازوا الخط الأصفر على أطراف المنطقة التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة." ووفقًا للجيش الإسرائيلي، "رُصد مشتبه بهما في البداية وهما يقومان بأنشطة مشبوهة ويقتربان من القوات الإسرائيلية بشكل خطير، مما يُشكل تهديدًا مباشرًا. وقد تم تحييدهما بغارة جوية"
وفي حادث منفصل، قُتل أيضًا مسلح تم تحديد هويته بعد عبوره الخط الأصفر واقترابه من القوات. وأكد الجيش الإسرائيلي أن وحداته في القيادة الجنوبية لا تزال منتشرة وفقا لبنود وقف إطلاق النار، وستواصل العمل ضد أي تهديد مباشر وفوري للجنود.
الخارجية السورية: لا سلام مع إسرائيل إلا بعد عودتها لحدود 8 ديسمبر
دعا وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد حسن الشيباني، المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الإسرائيلية، معتبرا أن ما حدث في بيت جن هو سلوك إسرائيلي عدواني، فيما أكد وزير الإعلام أن لا سلام مع إسرائيل إلا بعد انسحابها لحدود الثامن من ديسمبر/كانون الأول الوشيك..
وأكد الشيباني خلال استقباله نظيره الدنماركي، لارس لوك راسموسن، أن "سوريا الجديدة حريصة على عودة كل أبنائها".