بعد الحادث الخطير الذي وقع الليلة الماضية في بيت جن في سوريا، وجّهت إسرائيل رسائل صارمة للنظام السوري. صرّح مصدر أمني رفيع المستوى لقناة i24NEWS بأنّ قوات مرتبطة بالرئيس السوري ربما تكون متورطة في الحادث الذي أدى إلى إصابة 13 جنديًا من جيش الدفاع الإسرائيلي.

وحذر المصدر من أن الحادث يُثبت أن إسرائيل لا يمكنها السماح لأطراف معادية بالتمركز قرب حدودها، وأنّ سوريا غير مستقرة لدرجة تمنعها من التقدم بأيّ اتفاق أمني.

وكانت القناة الإسرائيلية (13) قد ذكرت في تقرير لها أن "الجيش الإسرائيلي يدرس توسيع نطاق عملياته في جنوب سوريا إذا تبين له تورط قوات الحكومة السورية في إطلاق نار على جنوده خلال عملية اعتقال في جنوب سوريا في وقت مبكر من صباح الجمعة".

