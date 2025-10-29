الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ضابط في اشتباكات جنوب قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم (الأربعاء) أن الرقيب أول في الاحتياط أفي – يونا إفرايم فلَدباوم، البالغ من العمر 37 عامًا ، وهو مقاتل في وحدة الهندسة التابعة لفرقة غزة، قُتل خلال اشتباكات في جنوب قطاع غزة.

ووفقًا لبيان الجيش، فتح مسلحون من حماس النار مساء أمس على قوة إسرائيلية في حي جنينة بمدينة رفح. وخلال الهجوم، أطلق المسلحون صاروخين مضادين للدروع باتجاه مبنى وموقع قيادة ميداني للفرقة، من دون وقوع إصابات في تلك المواقع.

كما أطلق قناصة النار على سائق جرافة هندسية إسرائيلية، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة ووفاته في المكان. وردّ الجيش الإسرائيلي بقصفٍ مدفعي وجوي لعزل المنطقة التي وقع فيها الهجوم. واعتبر الجيش أن الحادث يشكّل خرقًا جديدًا لاتفاق وقف إطلاق النار من جانب حركة حماس.

وذكرت التقارير أن الاشتباك وقع في نفس المنطقة وبالأسلوب ذاته الذي شهد اشتباكًا قبل عشرة أيام، قُتل فيه الرائد يانيف كولا والرقيب أول إيتاي يعافيتس.

وأضاف البيان أن القوات الإسرائيلية كانت تعمل في شرق رفح، قرب “الخط الأصفر”، في مهمة لتدمير نفق استراتيجي تابع لحماس، يُعتقد أن بداخله عشرات المسلحين بصواريخ مضادة للدروع وبنادق وقنابل يدوية.