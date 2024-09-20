التغطية متواصلة |الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل قائد العمليات في حزب الله إبراهيم عقيل في الضاحية الجنوبية لبيروت

قالت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية (راديو كان)، اليوم الجمعة، إن نحو 150 صاروخا أطلقت من لبنان عبر الحدود. فيما قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع خسائر بشرية. ومن جهته أعلن حزب الله، اليوم الجمعة، أنه شن سبع هجمات منفصلة على أهداف إسرائيلية بصواريخ كاتيوشا.

وتعرّض وادي زبقين في القطاع الغربي لقصف مدفعي اسرائيلي. كما تعرضت أطراف بلدات يارون ، بيت ليف، وحانين لقصف مدفعي اسرائيلي.