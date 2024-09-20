التغطية متواصلة |الجيش الإسرائيلي يؤكد مقتل قائد العمليات في حزب الله إبراهيم عقيل في الضاحية الجنوبية لبيروت
أعلن حزب الله، اليوم الجمعة، تنفيذ 7 هجمات منفصلة، على أهداف إسرائيلية بصواريخ كاتيوشا.
قالت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية (راديو كان)، اليوم الجمعة، إن نحو 150 صاروخا أطلقت من لبنان عبر الحدود. فيما قالت هيئة الإسعاف الإسرائيلية إنه لم ترد تقارير بعد عن وقوع خسائر بشرية. ومن جهته أعلن حزب الله، اليوم الجمعة، أنه شن سبع هجمات منفصلة على أهداف إسرائيلية بصواريخ كاتيوشا.
وتعرّض وادي زبقين في القطاع الغربي لقصف مدفعي اسرائيلي. كما تعرضت أطراف بلدات يارون ، بيت ليف، وحانين لقصف مدفعي اسرائيلي.
غالانت:"بعد الغارة على ضاحية بيروت الجنوبية إن إسرائيل ستواصل ملاحقة عدوها لحماية مواطنيها"
المنسق الأممي في لبنان: نشهد تصعيدا خطيرا للغاية عواقبه مدمرة
هرتسي هاليفي: "قادة حزب الله الذين قضينا عليهم اليوم كانوا يخططون للسابع من أكتوبر على الحدود الشمالية لسنوات"
الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد قتلى الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت إلى 12
بايدن: التوصل إلى اتفاق وقف النار في غزة "لا يزال واقعياً"
قال الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت الأبيض، الجمعة، إن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة لا يزال واقعياً، وأضاف للصحافيين: "علينا أن نواصل العمل".
وعندما سئل عن تأثير القتال في أماكن أخرى بالمنطقة، قال بايدن: "علينا أن نتأكد من أن سكان شمال إسرائيل، وكذلك جنوب لبنان، قادرون على العودة إلى ديارهم، والعودة بأمان".
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مسؤول عسكري أميركي لسكاي نيوز عربية: نراقب التطورات في بيروت ونؤكد أن لا دور للقوات الأميركية في ما يحدث
وسائل إعلام تابعة لحزب الله: 10 قتلى بالغارة الإسرائيلية وتواصل البحث بين الركام عن ضحايا
عاجل الجيش الإسرائيلي: قتلنا العديد من المقربين والمحيطين بنصر الله
الجيش الإسرائيلي: نواصل العمل لتجريد قدرات حزب الله وضربه في كل الجبهات لحماية مواطني إسرائيل
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إبراهيم عقيل قُتل مع 10 قادة آخرين في بيروت
أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي: "إبراهيم عقيل والقادة المستهدفون كانوا يخططون لاقتحام الجليل"
في ظل اغتيال قائد العمليات في حزب الله إبراهيم عقيل في الضاحية الجنوبية لبيروت، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي سيدلي بتصريح خلال الدقائق القليلة القادمة
السفارة الإيرانية لدى لبنان: "ندين الجنون الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود"
أدانت السفارة الإيرانية لدى لبنان، عبر منشور على منصة "إكس"، ما وصفته بـ"الجنون الإسرائيلي الذي تجاوز كل الحدود باستهداف المناطق السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت". وقالت السفارة إن "مثل هذه الجرائم الإرهابية لن تنال من عزيمة وإيمان اللبنانيين".
الجيش الإسرائيلي يؤكد رسميًا: مقتل إبراهيم عقيل في هجوم ببيروت
كيربي:" البيت الأبيض لم يكن على علم مسبقاً بضربة الجيش الإسرائيلي في بيروت"
قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي،، إن "الولايات المتحدة لم يتم إبلاغها مسبقًا بخطة إسرائيل لضرب قائد كبير في حزب الله في بيروت". وأضاف: "لست على علم بأي إخطار مسبق بهذه الضربات".
وزارة الصحة اللبنانية: 9 قتلى و59 جريحا في حصيلة أولية بعد الضربة على الضاحية الجنوبية لبيروت
وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على بيروت لـ 8 وإصابة 59 على الأقل
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، اليوم الجمعة، إن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية في العاصمة بيروت، أودت بحياة 8 أشخاص، وإصابة 59 على الأقل.
صحيفة هآرتس الإسرائيلية: عقيل خرج صباح اليوم من المستشفى بعد أن كان قد أصيب في تفجيرات أجهزة البيجر