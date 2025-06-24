الجبهة الداخلية تنشر تحقيقا أوليا عن مقتل أربعة إسرائيليين بصورة مباشرة لشقة في بئر السبع

انطلقت هذه الهجمة الصاروخية قبل نصف ساعة من إعلان الرئيس الأمريكي عن وقف إطلاق النار بين إسرائيل وايران

i24NEWS
i24NEWS
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هدم المبنى في بئر السبع
هدم المبنى في بئر السبع Arnold Natayev/i24NEWS

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نشرت قيادة الجبهة الداخلية اليوم (الثلاثاء) تحقيقًا أوليًا عن الإصابة المباشرة التي وقعت في بئر السبع، والتي أسفرت عن مقتل أربعة أشخاص. ووفقًا لها، فإن القتلى كانوا في مناطق محمية. أصاب الصاروخ إصابة مباشرة داخل الملجأ، وكان ثلاثة من القتلى أفرادًا من نفس العائلة، وشخص آخر في شقة مجاورة.

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دمار جراء سقوط مباشر لصاروخ ايراني في بئر السبع

أُطلقت وابل من حوالي 20 صاروخًا من حوالي الساعة 5:00 صباحًا حتى 7:10 صباحًا. وعلى مدار ساعتين، أُطلقت خمس وابلات، كل وابل يتكون من صاروخ واحد إلى ثلاثة صواريخ.

أُطلق صاروخان على بئر السبع، تم اعتراض أحدهما، وأصاب الآخر المبنى في الطابق السادس إصابة مباشرة، في الشقتين المتجاورتين حيث عُثر على القتلى. لم يكن الملجأ في الجدار الخارجي، لكن الصاروخ اخترق المنزل وأصاب الملجأ.

انطلقت هذه الهجمات الصاروخية بعد ساعات فقط من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عبر قناة "تروث"، التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وإيران، بوساطة الولايات المتحدة وقطر.

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لخظة سقوط الصاروخ الايراني في بئر السبع
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