جي دي فانس: "كلما حدث شيء سيئ يعتقدون أن الاتفاق انتهى - هذا لا يعمل بهذه الطريقة"

زيارة نائب رئيس الولايات المتحدة لإسرائيل: جاي دي فانس تطرق اليوم (الثلاثاء) خلال مؤتمر صحفي لأحداث الانتهاكات في القطاع وقال إن "في كل مرة تحدث فيها أعمال عنف يظنون أن الاتفاق انتهى - هذا لا يعمل هكذا". في الوقت نفسه، أطلق فانس تهديدا لحماس وقال إنه إذا لم تتعاون - سيتم تدميرها.

قال نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة لن تجبر إسرائيل على الموافقة على نشر جنود أجانب في القطاع. وبالحديث عن تحرير المختطفين، قال: "الجميع يبذلون جهوداً من أجل عودتهم، لكن الأمر صعب. بعضهم مدفون تحت أطنان من التراب، ومكان الآخرين غير معروف".

صهر الرئيس ترامب، جاريد كوشنير، قال إن ميزانيات إعادة الإعمار لن تصل إلى المناطق في القطاع التي يسيطر عليها حماس، لكنه أشار إلى أن هناك نقاشات حول المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. لاحقًا، كرر نائب الرئيس فانس أقواله بأن "أشياء سيئة ستحدث" إذا لم تتعاون حماس، لكنه أشار إلى أنه هو وترامب لن يحددا موعدًا نهائيًا. وأضاف: "الوضع معقد".

أفادت "نيويورك تايمز" الليلة أن إدارة ترامب قلقة من احتمال أن ينتهك رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الاتفاق، ولهذا أرسلت ستيف ويتكوف، جاريد كوشنر وحتى نائب الرئيس إلى إسرائيل - لضمان بقاء الاتفاق قائمًا. وادعى بعض المسؤولين في الإدارة أن الاستراتيجية هي أن الثلاثة سيمنعون هجومًا شاملًا ضد حماس.

المقر الأمريكي، الذي يُعَد الجهاز الرقابي الدولي لتنفيذ خطة ترامب، بدأ عمله. هكذا أبلغنا الليلة الماضية في النشرة المركزية. هدف المقر هو التنسيق بين الدول، المنظمات، والأشخاص الذين من المتوقع أن يشاركوا في المراحل القادمة من الاتفاق. سيرأس المقر جنرال أمريكي برتبة ثلاثة نجوم، وإلى جانبه ممثل إسرائيلي - اللواء ياكي دولف، الذي عاد اليوم من مصر بعد أن كان جزءاً من الوفد الذي زار البلاد.