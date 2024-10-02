الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثمانية جنود خلال القتال مع حزب الله جنوب لبنان

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ثمانية جنود خلال القتال في جنوب لبنان، وبذلك ارتفع عدد القتلى الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب الى 723 قتيلا.

وقتل ستة جنود من وحدة أجوز خلال اشتباك مع مسلحين من حزب الله، في حين قتل جنديين من لواء جولاني جراء إطلاق صاروخ مضاد للمدرعات نحوهم.

في الحدث الصعب الذي وقع صباح اليوم، اصطدمت قوة من وحدة أجوز مع مسلحين، قسم منهم في المبنى وقسم آخر في المواقع، خلال التحرك بالمنطقة في لبنان، أطلق مسلحو حزب الله النار على المقاتلين بالرشاشات والمدافع المضادة للدبابات وقذائف الهاون، ورد الجنود بإطلاق النار من مسافة قريبة، في معارك "وجهاً لوجه"، قُتل فيها المقاتلون وأصيب العشرات.

وخلال عملية إخلاء الجرحى، أطلق المسلحون قذائف تجاه قوات الإنقاذ- حيث كانت هناك متفجرات في المنطقة. وهاجمت مسيرات إسرائيلية طرق الوصول إلى المنطقة من الجو، وأطلقت الدبابات النار لعزل المنطقة. وقامت القوات الطبية بإسعاف المصابين في المكان، ومن ثم بدأت بإجلائهم بطائرات مروحية لتلقي العلاج في المستشفى. وذكر البيان أنه قتل في الاشتباك 20 مسلحا.