أرقام الحرب || تكلفة الحرب وكمية القذائف التي أطلقت تجاه إسرائيل: الجيش الإسرائيلي يلخص عاماً من الحرب في عدة ساحات

تم إطلاق 26,240 صاروخًا وقذيفة وطائرة بدون طيار في المجال الجوي الإسرائيلي اعتبارًا من السابع من أكتوبر - يختتم الجيش الإسرائيلي اليوم (الاثنين) مرور عام على الحرب في قطاع غزة ولبنان. تعود البيانات إلى فترات زمنية مختلفة، وبعضها يستعرض معلومات مقدرة.

قبل كل شيء: تم تجنيد حوالي 300 ألف جندي احتياط منذ بداية الحرب، 82% رجال و18% نساء. ما يقرب من نصف المجندين في العشرينات من العمر. وأكثر من ربعهم في الثلاثينيات من عمرهم. وحوالي 20% منهم تجاوزوا سن الأربعين. وقد دفعت دولة إسرائيل حتى الآن ما يقرب من 7.6 مليار شيكل على شكل منح لجنود الاحتياط.

IDF Spokesperson

أما القتلى والجرحى: 726 قتيلا منذ بداية الحرب، 346 في المناورة البرية في قطاع غزة، 9 في المناورة في جنوب لبنان. 4576 جريحًا، 696 منهم في حالة خطيرة (حتى هذه اللحظة - 29 في المستشفى)، 56 من القتلى لقوا حتفهم في حوادث تشغيلية، 28 منهم في تبادل إطلاق نار. وتم تشخيص إصابة نحو 15 ألف مقاتل بإصابات هلع، عاد 82% منهم إلى القتال. وتم نقل حوالي 1500 من المقاتلين إلى مركز إعادة تأهيل، ولم يعد ربعهم إلى القتال.

ومن بين 26 ألف عملية إطلاق، اجتازت حوالي 13200 قذيفة من قطاع غزة، و12400 قذيفة من لبنان، و60 عملية إطلاق من سوريا، و180 عملية إطلاق من اليمن، و400 عملية إطلاق من إيران. وصلت حوالي 750.000 مكالمة طوارئ إلى مركز قيادة الجبهة الداخلية، وأكثر من 180 مليون زيارة للتطبيق الذي يحتوي على تنبيهات باللون الأحمر. وقال الجيش الإسرائيلي أنه خلال عمليات الجيش الإسرائيلي أكثر من 18 ألف مسلح بكل الساحات وتم مهاجمة 51 ألف هدف .

IDF Spokesperson

قطاع غزة:

تمت مهاجمة أكثر من 40 ألف هدف من الجو، بما في ذلك حوالي 4700 مداخل أنفاق وأكثر من 1000 موقع إطلاق قذائف. وقتل 14 مسلح باحتمالية عالية وحوالي 3000 باحتمالية متوسطة، و203 قادة من مختلف الرتب - بما في ذلك ثمانية قادة ألوية وما فوق و30 قادة فرق . استجوبت الوحدة 504 ما يقرب من 7000 ناشط ، وقد جلب العديد منهم معلومات استخباراتية مهمة إلى القوات الميدانية حتى أنها ساعدت في استعادة الرهائن.

لبنان- قبل بدء المناورة البرية:

تم مهاجمة ما يقرب من 5000 هدف من الجو وحوالي 6000 هدف من الأرض، معظمها باتجاه القرى القريبة من الحدود. وقتل أكثر من 800 مسلح ونحو 90 قائداً في الرتب الميدانية فما فوق.

الضفة الغربية:

احباط ما لا يقل عن 10000 نشاط عملياتي واعتقال 5000 مطلوب في شمال الضفة الغربية والأغوار. ونفذ نحو 150 عملية لوائية معظمها في شمال الضفة الغربية. ضبط 1000 قطعة سلاح، وهدم نحو 30 منزلاً لمنفذي عمليات خلال العام الماضي ولا تزال العديد من بيوت منفذي العمليات تنتظر انتهاء الإجراءات القانونية بشأنهم. وقتل ما يقرب من 700 مسلح، منهم حوالي 100 من الجو.