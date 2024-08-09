التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقتل اثنين من أعضاء حزب الله في غارة جوية، ردا على إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل

قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل، على حسابه على منصة "إكس" اليوم الجمعة، إنه : "ينضم الاتحاد الأوروبي إلى مصر وقطر والولايات المتحدة في الدعوة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن دون تأخير، ونؤكد دعمنا الكامل لوساطتهم لوضع حد لدائرة المعاناة غير المحتملة".

وفي السياق قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، اليوم الجمعة، إن بلاده تدعم البيان المشترك الصادر عن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي دعا "حماس" وإسرائيل لاستئناف المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين في منتصف الشهر الحالي.

وأفادت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان بأن بو حبيب أكد على أهمية تقديم الإغاثة الفورية للشعب الفلسطيني في غزة، وحث جميع الأطراف المعنية على بدء وقف إطلاق النار وتسريع عملية إطلاق سراح المحتجزين.وأضاف: "كما تعتزم الحكومة اللبنانية دعم وتقديم مقترح جديد لاستكمال تنفيذ البنود الأخرى بطريقة ترضي جميع الأطراف المعنية"، دون الكشف عن تفاصيل بشأن المقترح.