التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يقتل اثنين من أعضاء حزب الله في غارة جوية، ردا على إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل

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"الحكومة اللبنانية تعتزم دعم وتقديم مقترح جديد لاستكمال تنفيذ البنود الأخرى بطريقة ترضي جميع الأطراف المعنية"
قال الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد جوزيب بوريل، على حسابه على منصة "إكس" اليوم الجمعة، إنه : "ينضم الاتحاد الأوروبي إلى مصر وقطر والولايات المتحدة في الدعوة لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن دون تأخير، ونؤكد دعمنا الكامل لوساطتهم لوضع حد لدائرة المعاناة غير المحتملة".
وفي السياق قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، اليوم الجمعة، إن بلاده تدعم البيان المشترك الصادر عن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي دعا "حماس" وإسرائيل لاستئناف المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين في منتصف الشهر الحالي.
وأفادت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان بأن بو حبيب أكد على أهمية تقديم الإغاثة الفورية للشعب الفلسطيني في غزة، وحث جميع الأطراف المعنية على بدء وقف إطلاق النار وتسريع عملية إطلاق سراح المحتجزين.وأضاف: "كما تعتزم الحكومة اللبنانية دعم وتقديم مقترح جديد لاستكمال تنفيذ البنود الأخرى بطريقة ترضي جميع الأطراف المعنية"، دون الكشف عن تفاصيل بشأن المقترح.
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الحرس الثورة الإير اني يزوّد قوته البحرية بأسلحة جديدة: منظومات حرب صاروخية وجوية
زوّد الحرس الثورة الإيراني قوّته البحرية بصواريخ "كروز" متطورة ودقيقة مضادّة للسفن والمدمرات البحرية، تحمل رؤوساً شديدة الانفجار، بحسب ما أعلن التلفزيون الإيراني.وقال إنّ مدى الصواريخ يتراوح بين 300 و1000 كلم، مضيفاً أنّ حرس الثورة زوّد قوته البحرية بـ"منظومات الحرب الإلكترونية وطائرات مسيّرة لا تُصدر أيّ صوت خلال التحليق".
وتمّ تزويد بحرية حرس الثورة بمسيّرات "أبابيل 3" و"أبابيل 5" و"مهاجر 6"، والتي تتمتع بقدرات استطلاعية وتدميرية كبيرة.
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الإمارات تحث الأطراف المعنية على الاستجابة لدعوة لاستئناف مشاورات عاجلة لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن
قالت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان، اليوم الجمعة، إن "الإمارات حثت إسرائيل وحركة حماس على قبول دعوة من الوسطاء قطر ومصر والولايات المتحدة لاستئناف مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة في 15 أغسطس/آب الجاري".
وأضافت الوزارة أن الإمارات "تنضم إلى الدعوة الموجهة من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي، ورئيس الولايات المتحدة الأميركية، جو بايدن، للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين".
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سموتريتش عن استئناف التفاوض: "الوسطاء يحاولون فرص اتفاق استسلام على إسرائيل"
صف وزير المالية الإسرائيلي ، بتسلئيل سموتريتش، اتفاقاً مقترحاً لوقف إطلاق النار في غزة بأنه "فخ خطير"، في أعقاب تجدد جهود دبلوماسية لوقف الحرب في غزة.
وقال سموتريتش على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن "اتفاقاً من هذا القبيل من شأنه أن ينهي الحرب في قطاع غزة، قبل تدمير جماعة حماس المتشددة، ومن شأنه أن يسمح لحماس بإعادة تنظيم صفوفها وقتل اليهود مرة أخرى".
وحذر وزير المالية الإسرائيلي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من الوقوع في هذا الفخ.
ووصف الاتفاق بأنه اتفاق استسلام سيفرضه الوسطاء على إسرائيل. وأضاف: "هذا الاتفاق يعني أيضاً أن ميليشيا (حزب الله) الشيعية في لبنان ستكون قادرة على البقاء في المنطقة المجاورة مباشرة للحدود الشمالية من إسرائيل، ما سيضعف بشكل كبير قدرة إسرائيل على الردع في الصراع الأوسع في الشرق الأوسط".
قائد القيادة المركزية الأميركية يبحث الأوضاع الأمنية والاستراتيجية بالمنطقة مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إن "قائد القيادة المركزية الأميركية مايكل كوريلا بحث مع رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي الأوضاع الأمنية والاستراتيجية في المنطقة". وأضاف"كوريلا، الذي وصل إلى إسرائيل الخميس، في ثاني زيارة له خلال أسبوع، بحث أيضاً الاستعدادات المشتركة في إطار الاستجابة للتهديدات في الشرق الأوسط".
وتابع البيان أن "كوريلا زار مقر قيادة سلاح الجو الإسرائيلي وأجرى تقييماً للوضع مع قائد سلاح الجو تومر بار".
وتأتي هذه المباحثات في وقت يشهد تصعيداً في حدة التوتر بالشرق الأوسط، وسط مخاوف من اتساع نطاق الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وتتزايد المخاوف من احتمال انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة بعدما توعد حزب الله اللبناني بالثأر لاغتيال القائد العسكري بالجماعة فؤاد شكر في غارة إسرائيلية بضاحية بيروت الجنوبية، كما توعدت إيران بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية في طهران الأسبوع المنصرم.
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صافرات الإنذارات تدوي في الجليل الأعلى شمال إسرائيل
إسرائيل سترسل وفداً الأسبوع الوشيك لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق وقف إطلاق النار
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "وفداً إسرائيلياً سيشارك في مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن رهائن مع حركة حماس الأسبوع الوشيك"، يأتي ذلك بعد أن أصدرت الولايات المتحدة ومصر وقطر، أمس الخميس، دعوة مشتركة لاستئناف المحادثات الأسبوع الوشيك بهدف التوصل إلى اتفاق على وجه السرعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الألمانية.
وأكد مكتب نتنياهو، في وقت مبكر من، اليوم الجمعة، أن "المفاوضين الإسرائيليين سيتوجهون للمشاركة في المحادثات يوم 15 أغسطس /آب الحالي، قائلاً: "إن الوفد سيسافر إلى أي مكان يتم تحديده لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل وتنفيذ الاتفاق الإطاري"، وفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» الإسرائيلية.
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تقرير: "القوات الأميركية جاهزة لمواجهة أي هجوم إيراني"
ذكرت قناة "الحدث" التلفزيونية السعودية، نقلا عن مسؤول أميركي كبير، أن "القوات الأميركية جاهزة منذ أسبوع لمواجهة أي هجوم إيراني". إلى ذلك، نقلت القناة السعودية عن مصادر أميركية أن “إيران فهمت الرسائل التي أرسلتها واشنطن وبقية العالم”، وأن “أي حادث منفرد يمكن أن يؤدي إلى تفجير الوضع الحالي في المنطقة”.
لبنان يعلن دعمه لدعوة أميركا ومصر وقطر بشأن وقف النار في غزة ويعتزم تقديم مقترحات
قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، الجمعة، إن بلاده تدعم البيان المشترك الصادر عن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي دعا "حماس" وإسرائيل لاستئناف المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في غزة وتبادل المحتجزين في منتصف الشهر الحالي.
وأفادت رئاسة مجلس الوزراء اللبناني في بيان بأن بو حبيب أكد على أهمية تقديم الإغاثة الفورية للشعب الفلسطيني في غزة، وحث جميع الأطراف المعنية على بدء وقف إطلاق النار وتسريع عملية إطلاق سراح المحتجزين.وأضاف: "كما تعتزم الحكومة اللبنانية دعم وتقديم مقترح جديد لاستكمال تنفيذ البنود الأخرى بطريقة ترضي جميع الأطراف المعنية"، دون الكشف عن تفاصيل بشأن المقترح.