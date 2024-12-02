ترامب:"إن لم يتم إطلاق المختطفين قبل تنصيبي، الشرق الأوسط سيدفع ثمنا باهظا"

نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، مساء اليوم (الاثنين)، تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي تروث سوشال، هدد فيها بأنه "إذا لم يتم إطلاق سراح المختطفين الإسرائيليين حتى وقت تنصيبي - فستكون هناك عواقب من الجحيم في الشرق الأوسط".

وأوضح ترامب أن "الجميع يتحدث عن الرهائن المحتجزين بطريقة عنيفة وغير إنسانية وضد إرادة العالم أجمع، في الشرق الأوسط - لكن الأمر كله كلام وليس أفعال. يرجى الاستماع إلى هذه الحقيقة – إن لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير/كانون ثاني 2025، وهو التاريخ الذي أتولى فيه بفخر منصبي كرئيس للولايات المتحدة، سيدفع الشرق الأوسط ثمناً باهظاً".

إضافة إلى ذلك، قال ترامب إنه "إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن، فإن المسؤولين عن ارتكاب هذه الفظائع ضد الإنسانية سيتعرضون لضربة أقوى من أي شخص آخر في التاريخ الطويل والمجيد للولايات المتحدة الأمريكية. أطلقوا سراح الرهائن الآن".