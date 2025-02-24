اليوم الـ507 من الحرب: ذكرت صحيفة العربي الجديد القطرية، اليوم (الاثنين)، أن "هناك مؤشرات إيجابية من المسؤولين المصريين بشأن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة". الأمم المتحدة "اقتراح تهجير الغزيين من أرضهم لا يمكن قبوله". الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر فيديو لمختطف عائد من الأسر، طالب خلاله ترامب مواصلة جهوده للإفراج عن كل من بقي في غزة.

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