تغطية متواصلة||موسى ابو مرزوق : حماس مستعدة للتفاوض على مستقبل أسلحتها في غزة
مسؤول حماس:"لم أكن لأؤيد هجوم السابع من أكتوبر لو أدركت النتائج" • لابيد:"النظام الإيراني يرتكب خطأ حياته إن فكر الاستمرار بتطوير سلاح نووي"• تقرير: اتصالات لإعادة جثامين مختطفين خلال الساعات القادمة
اليوم الـ507 من الحرب: ذكرت صحيفة العربي الجديد القطرية، اليوم (الاثنين)، أن "هناك مؤشرات إيجابية من المسؤولين المصريين بشأن بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة". الأمم المتحدة "اقتراح تهجير الغزيين من أرضهم لا يمكن قبوله". الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر فيديو لمختطف عائد من الأسر، طالب خلاله ترامب مواصلة جهوده للإفراج عن كل من بقي في غزة.
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الجيش الإسرائيلي أغلق مداخل مخيم "الفارعة" جنوب طوباس بشكل كامل.
اقتحامات وإعتقالات وإعتدائات في مناطق متفرقة بالضفة الغربية
شروط حماس: في الأسبوع الأخير للمرحلة الأولى من الصفقة، أوضحت المنظمة أنها لن تجري أي نقاش عبر الوسطاء قبل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين. وتكرر المنظمة وتعلن أنها مستعدة لاستكمال المرحلة الثانية دفعة واحدة، ولو بشروطها الخاصة التي لم تتغير منذ بدء المفاوضات
تقرير فلسطيني: غارة جوية ثانية في رفح
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا في رفح المنطقة التي أطلق منها الصاروخ الذي سقط في قطاع غزة
قال سهيل الهندي القيادي في حماس: "الاحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار بعدم إطلاق سراح أسرانا. نطالب الوسطاء بكبح جماح "العدو"، ولن يخيفنا التهديد ولن نستجيب للضغوط. نحن ملتزمون بالاتفاق ما دام "الاحتلال" ملتزما به، ولا نقبل التهديدات. و"الاحتلال" يتحمل مسؤولية أي خرق للاتفاق".
رغم الدمار استئناف العام الدراسي في غزة للمرة الأولى منذ بدء الحرب
الجيش الإسرائيلي يستهدف منازل الفلسطينيين في حي الزيون ورفح رغم إتفاق وقف إطلاق النار
موسى أبو مرزوق القيادي في حماس: "لم أكن لأؤيد الهجوم على إسرائيل في أكتوبر لو علمت بالدمار الذي سيلحقه و "حماس مستعدة للتفاوض حول مستقبل أسلحتها في غزة"
يعقد الأربعاء المقبل في القاهرة اجتماع طارئ للبرلمان العربي، الهيئة التشريعية لجامعة الدول العربية، بشأن قضية تأجيل هجرة الشعب الفلسطيني.
قال رئيس المعارضة يائير لابيد: "إذا كان النظام الإيراني يعتقد أن بإمكانه الاستمرار في تطوير أسلحة نووية، فهو يرتكب خطأ حياته".
نفذت قوات الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية غارة ليلية في سوريا عثرت فيها على مجموعة متنوعة من الأسلحة وصادرتها ودمرتها. وفي غارة سابقة نفذها لواء المظليين الأسبوع الماضي، عثرت القوات على بنادق وذخائر ومعدات عسكرية أخرى خلفتها قوات نظام الأسد، وتمت مصادرة أو تدمير هذه الوسائل.