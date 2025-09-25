أبو مازن :"هجمات السابع من أكتوبر لا تمثل الشعب الفلسطيني" ويطالبها بتسليم السلاح

هاجم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إسرائيل في كلمة بثت عبر الفيديو في الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تواصل سياستها الاستعمارية في إقامة المجمعات الاستيطانية وعرقلة حل الدولتين في انتهاك للقانون الدولي".

وأدان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بشدة الهجمات التي شنّها حماس في السابع من أكتوبر، مؤكداً أنها "لا تعكس إرادة الشعب الفلسطيني".

وفي تصريحه، ندد عباس باستهداف المدنيين الإسرائيليين وأخذ المختطفين، واصفاً هذه الأفعال بأنها "غير مقبولة وتتنافى مع المبادئ الأساسية للنضال الفلسطيني".

"نحن نرفض أفعال حماس في السابع من أكتوبر. فهي لا تمثل الشعب الفلسطيني "، صرح بذلك، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة العودة إلى إطار سياسي ومؤسساتي موحد.

دعا الزعيم الفلسطيني حركة حماس إلى تسليم أسلحتها إلى السلطة الفلسطينية من أجل تمكين مواصلة بناء مؤسسات الدولة والتحضير لمستقبل سياسي مشترك. واعتبر أن هذه الخطوة ضرورية لاستعادة النظام والوحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

تأتي هذه التصريحات في سياق توتر شديد بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية، في ظل استمرار الحرب في غزة وتكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار.

شدد عباس على ضرورة وجود حكم موحدوإصلاحات هيكلية من أجل التقدم نحو حل سياسي دائم وإنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

حماس ترد على خطاب أبو مازن: "رواية صهيونية تتهمنا بمهاجمة المدنيين"

أصدرت حماس بيانًا ردا على تصريحات عباس، وجاء في البيان: "نرفض رفضًا قاطعًا اصطفاف رئيس السلطة الفلسطينية مع الرواية الصهيونية الكاذبة التي تتهم حماس بمهاجمة المدنيين. أي محاولة لفرض الهيمنة على شعبنا وإرادتنا محكوم عليها بالفشل، ونعتبر تأكيد رئيس السلطة الفلسطينية على عدم وجود دور لحماس اعتداءً على حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره واختيار من يحكمه، واستسلامًا مؤجلًا للإملاءات الخارجية".

"نؤكد أنه لا يمكن المساس بسلاح المقاومة طالما أن الاحتلال قائم على أرضنا وفي وجه شعبنا، وندين مطالبة رئيس السلطة الفلسطينية بتسليمه. السبيل الوحيد للدفاع عن القضية "