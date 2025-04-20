استراتيجية قتال جديدة؟! تقرير: تنظيم حماس يبدأ بتجنيد أعداد كبيرة من المقاتلين

بدأت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، بتجنيد نحو 30 ألف مقاتل في غزة، بحسب ما ذكرت قناة الحدث السعودية اليوم (الأحد). "بدأت الكتائب تتبنى حرب العصابات كجزء من استراتيجية جديدة في الحرب."

وكشف التقرير أيضا أن المقاتلين الجدد يبدو أنهم يفتقرون إلى الخبرة العسكرية. خلال الحرب فقدت الكتائب الكثير من الأسلحة التي كانت تمتلكها، وخاصة الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات والصواريخ بعيدة المدى. وقيل أيضًا إن الكتائب تقوم بإعادة تدوير نفايات الصواريخ لإنتاج العبوات الناسفة.

وفي الوقت نفسه، نود أن نذكركم أنه وفقًا للمعلومات التي تلقتها i24NEWS والتي تم الحصول عليها من مسؤولين اثنين في النظام المدني الحكومي لحماس، فإن المنظمة تعاني من ضائقة مالية كبيرة للغاية. منذ شهرين لم يتم دفع رواتب آلاف الموظفين، واستقال العشرات وحتى المئات منهم، واضطر آخرون إلى ترك وظائفهم، عندما أخذ أعضاء الجناح العسكري لحركة حماس مكانهم وبدأوا في إدارة المكاتب المدنية خلال ساعات العمل.