بريطانيا تهدد إسرائيل بوقف عمليات نقل الأسلحة إذا لم يتم السماح بزيارة مسلحي النخبة في السجن

أعلنت بريطانيا عن شرطها مؤخرا السماح للدبلوماسيين أو موظفي الصليب الأحمر بزيارة مسلحي النخبة المحتجزين في إسرائيل لمواصلة توريد الأسلحة إلى إسرائيل، وفق النشر في واينت، الخميس.

ويتصدر المشهد وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الذي حذر في محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين من أنه إذا استمر الوضع الحالي على ما هو عليه، فلن يفاجأ إذا تم إعلان حظر الأسلحة على إسرائيل في أوروبا عامة.

ورد وزير الخارجية يسرائيل كاتس على مطلب كاميرون بالقول في رسالة شخصية: "في هذا الوقت يتوجب تعزيز دولة إسرائيل وليس إضعافها. خلال مفاوضات إطلاق سراح الرهائن مع منظمة حماس الإرهابية – لا مجال لخطوات من هذا النوع. إننا في مرحلة حرجة من المفاوضات بشأن المختطفين. وأي قرار يمس بإسرائيل يرسل لحماس إشارات بأنه من الممكن المماطلة في المفاوضات وتأخير التوصل لاتفاق".

يأتي الطلب البريطاني المفاجئ بالسماح بزيارة مسلحي النخبة المعتقلين على خلفية منشورات تفيد بأن إسرائيل ترفض السماح للصليب الأحمر بزيارتهم بسبب الظروف القاسية التي يحتجزون فيها.

AP /Hassan Eslaiah

وفقا للتقرير فقد زار فريق من المحامين البريطانيين إسرائيل قبل أسبوعين وأعقب ذلك إعلان بأن إسرائيل تتصرف بشكل ينتهك القانون الدولي، الذي يلزم الصليب الأحمر أو منظمة دولية أخرى بتسليم قائمة بأسماء المعتقلين، والسماح للصليب الأحمر بزيارتهم. لكن إسرائيل تعارض مثل هذه الزيارات على أساس أنها تستطيع ذلك، بموجب القانون الدولي، بسبب استثناءات أمنية.

ويلقي التقرير الضوء على حقيقة انعقاد جلسة أمس الأربعاء حضرها مستشار الأمن القومي تساحي هنغبي، ووزير الأمن القومي إيتامار بن غفير وممثلون عن الشرطة والشاباك والجيش والموساد والشاباك في مقر المخابرات العسكرية بشأن الالتماس الذي تقدمت به جمعية الحقوق المدنية للمطالبة بالسماح بزيارة أسرى حماس دون أن يتم اتخاذ قرار.

ويرى مراقبون أن الولايات المتحدة تقف وراء تفعيل ضغوطات بأدوات أوروبية على وقع الانتقادات المتزايدة لسماحها باستمرار الحرب في غزة وتأخذ هذه أهمية خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات والخشية من فقدان الأصوات لصالح الحزب المنافس.