قتيلان جراء سقوط شظايا صواريخ في بلدة مجد الكروم شمال إسرائيل

قتل حسن سواعد (21 عاما) من بلدة البعنة وأرجوان مناع (35 عاما) جراء شظايا صواريخ في مركز تجاري في مجد الكروم وذلك بعد الرشقة الصاروخية التي أطلقها حزب الله تجاه منطقة كرمئيل في شمال إسرائيل.

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هذا وأصيب الشابين في البداية بصورة حرجة، لكن اضطر الأطباء لاحقا عن إعلان وفاتهم في حين أصيب مسن (80 عاما) بصورة خطيرة ومسنة (75 عاما) ورجل (53 عاما) بصورة متوسطة وأربعة آخرين بصورة طفيفة.

كما تسببت الرشقة الصاروخية التي بلغت 30 قذيفة اطلقت من لبنان تجاه منطقة كرمئيل والتي اعترض قسم منها إلى أضرار مادية كبيرة.

هذا وأعلنت نجمة داوود الحمراء بوقت سابق أن تسعة مواطنين أصيبوا جراء شظايا صواريخ في البلدة، بينها حالتان حرجة، إصابة خطيرة وستة إصابات متوسطة وطفيفة، في حين كانت إصابات هلع ونقل جميعهم الى المراكز الطبية المختلفة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد 30 قذيفة اجتازت من لبنان "اعترض قسم منها وتم رصد سقوط بعضها". تم تشغيل الصفارات الساعة 15:00 في كرمئيل، شورشيم، البعنة، مجد الكروم، تسوريت جيلون، جيتا، يانوح -جت، دير الأسد، كيشور، كسرى سميع، ميجدال تيفن، لفيدوت، كفار فارديم، ليبون، توفال وفيلخ.