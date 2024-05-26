تقارير فلسطينية: مقتل 28 فلسطينيا في غارة إسرائيلية بمخيم للنازحين غربي رفح

وفقا للتقرير الضربة الإسرائيلية استهدفت مخيم للنازحين في رفح

i24NEWS
i24NEWS
دقيقة 1
دقيقة 1
 ■ 
ضربة إسرائيلية جوية في رفح 26.5.2024
ضربة إسرائيلية جوية في رفح 26.5.202427a

أفادت تقارير فلسطينية اليوم عن مقتل وإصابة العشرات جراء ضربة إسرائيلية شمالي غرب رفح، ما أسفر عن مقتل 28 فلسطينيا وإصابة العشرات، وأدت الضربة الى اشتعال النيران في خيام اللاجئين، لكن ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة. وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد وقع بالفعل هجوم في منطقة تل السلطان، ويتم التحقيق في تفاصيله.

Video poster

وأفادت لجنة الطوارئ في رفح أن الضربة الجوية الإسرائيلية استهدفت مخيما للنازحين في حي تل السلطان، و يعتبر هذا الحي منطقة فر اليها مئات آلاف النازحين الذين غادروا مركز رفح عندما بدأت العملية العسكرية في المدينة.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة عن"وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى نتيجة القصف الذي شنته الطائرات الإسرائيلية على مخيم للنازحين شمالي غربي رفح ، وإن عمليات البحث جارية عن مفقودين". في حين قال الهلال الأحمر الفلسطيني "أن المخيم الذي تعرض للهجوم يقع في منطقة صنفتها إسرائيل على أنها منطقة إنسانية وقال إن "عناصره قاموا بإجلاء كمية كبيرة من القتلى والجرحى من المنطقة"

من جانبه اكد الجيش الإسرائيلي وقوع الهجوم في المنطقة الشمالية الغربية من محافظة رفح ، وقال إن "التفاصيل قيد التحقيق".

تلقت هذه المقالة 0 تعليق