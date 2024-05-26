تقارير فلسطينية: مقتل 28 فلسطينيا في غارة إسرائيلية بمخيم للنازحين غربي رفح

أفادت تقارير فلسطينية اليوم عن مقتل وإصابة العشرات جراء ضربة إسرائيلية شمالي غرب رفح، ما أسفر عن مقتل 28 فلسطينيا وإصابة العشرات، وأدت الضربة الى اشتعال النيران في خيام اللاجئين، لكن ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة. وبحسب الجيش الإسرائيلي، فقد وقع بالفعل هجوم في منطقة تل السلطان، ويتم التحقيق في تفاصيله.

وأفادت لجنة الطوارئ في رفح أن الضربة الجوية الإسرائيلية استهدفت مخيما للنازحين في حي تل السلطان، و يعتبر هذا الحي منطقة فر اليها مئات آلاف النازحين الذين غادروا مركز رفح عندما بدأت العملية العسكرية في المدينة.

وأفادت وزارة الصحة في قطاع غزة عن"وقوع عدد كبير من القتلى والجرحى نتيجة القصف الذي شنته الطائرات الإسرائيلية على مخيم للنازحين شمالي غربي رفح ، وإن عمليات البحث جارية عن مفقودين". في حين قال الهلال الأحمر الفلسطيني "أن المخيم الذي تعرض للهجوم يقع في منطقة صنفتها إسرائيل على أنها منطقة إنسانية وقال إن "عناصره قاموا بإجلاء كمية كبيرة من القتلى والجرحى من المنطقة"

من جانبه اكد الجيش الإسرائيلي وقوع الهجوم في المنطقة الشمالية الغربية من محافظة رفح ، وقال إن "التفاصيل قيد التحقيق".