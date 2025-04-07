تغطية متواصلة||الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد المدفعية التابع لحزب الله في منطقة الطيبة جنوب لبنان
اليوم يوافق مرور عام ونصف على هجوم 7 أكتوبر• ممثلو عائلات المختطفين يتظاهرون أمام ديوان رئيس الحكومة•تقرير فلسطيني: قتلى ومصابين في هجوم على خيمة للصحافيين في خان يونس
اليوم الـ549 للحرب: يصادف اليوم (الأحد) مرور عام ونصف على هجوم 7 أكتوبر . ممثلو أهالي المختطفين يتظاهرون أمام مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في القدس وأمام منازل الوزراء وصناع القرار، مطالبين بالإفراج عن أبنائهم الـ59 الذين ما زالوا محتجزين. تقرير عربي: قتلى وجرحى بينهم صحفيون نتيجة اعتداء إسرائيلي على خيمة صحفيين في خان يونس. وخلال الليل، تم نقل 29 مصابًا بجروح طفيفة للمستشفى وذل جراء إطلاق الصواريخ على مدينة أشدود الليلة الماضية
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الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد المدفعية التابع لحزب الله في منطقة الطيبة
اغتال الجيش الإسرائيلي باستخدام مسيرة محمد عدنان منصور، قائد المدفعية في منطقة الطيبة التابعة لحزب الله. هذا ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مضيفاً أنه خلال الحرب قاد منصور ونفذ العديد من خطط إطلاق النار في منطقة الجليل الأعلى.
بعد استهداف خيمة الصحافيين في خان يونس، الجيش الإسرائيلي يقول إنه "هاجم مسلح شارك بهجوم السابع من أكتوبر"
أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيان عن مهاجمتهما "ليلاً في منطقة خانيونس حسن عبد الفتاح محمد اصليح من حركة حماس"، والذين قالوا إنه يعمل تحت غطاء صحفي وصاحب شركة اتصالات". وأضاف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مضيفا أن اصليح "مسلح في فرع خان يونس التابع لحماس" ويتهمه البيان بالمشاركة بهجوم السابع من أكتوبر، وإنه قام بتوثيق أعمال النهب والحرق والقتل ورفعها على الشبكات" وذكر البيان أنه" قبل الهجمات، تم اتخاذ العديد من الخطوات لتقليل فرصة إلحاق الأذى بالمدنيين، بما في ذلك استخدام الأسلحة الدقيقة والمراقبة الجوية وغيرها من المعلومات الاستخباراتية".
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في لقائه بالرئيس الفرنسي ماكرون: "أكدنا على ضرورة العودة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووصول المساعدات والإفراج عن المختطفين. كما أكدنا على رفض الهجرة القسرية للفلسطينيين"
أفادت وسائل إعلام لبنانية - أن القتيل الذي قُتل صباح اليوم في بلدة الطيبة – هو ناشط بحزب الله ويدعى محمد عدنان منصور (منصور) المكنى "أبو بهاء"
روسيا: "نجري محادثات منتظمة مع إيران، فيما يتعلق أيضًا بالقضية النووية - وسنبذل قصارى جهدنا لحل المشكلة"
تقرير: مقتل صحافي في الهجوم على خيمة الصحافيين في خان يونس
قتل شخصان في هجوم الجيش الإسرائيلي على خيمة الصحافيين في ساحة مستشفى ناصر في خان يونس، أحدهما الصحافي حلمي الفقعاوي، كما أصيب في الهجوم تسعة صحافيين آخرين، وذلك وفقا لتقارير فلسطينية
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مسؤول كبير في حماس في الخارج متفائل بالتوصل إلى اتفاق: "في الساعات أو الأيام المقبلة سنصل إلى نتائج إيجابية"
قال الناطق باسم حماس في الخارج جهاد طه، إن المساعي للتوصل إلى اتفاق مستمرة عبر الوسطاء ويحاولون تقريب وجهات النظر. وأعرب طه، في حديث لقناة الجزيرة، عن أمله في أن نتوصل خلال الساعات القليلة المقبلة، أو في الأيام القليلة المقبلة، إلى نتيجة إيجابية "توقف العدوان وتلزم إسرائيل بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق يناير".
تقرير: جرحى في هجوم بطائرة بدون طيار على سيارة في جنوب لبنان
مرور عام ونصف على هجوم 7 أكتوبر: ممثلو أهالي المختطفين يتظاهرون أمام مقر إقامة رئيس الحكومة الإسرائيلية في القدس. وحضر الأهالي الساعة 6:29 وناديوا بأسماء المختطفين الـ 59 الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، للتذكير بأنه لا توجد مسألة ملحة أكثر من عودتهم. وجرت الفعالية في أكثر من عشرة مراكز، أمام منازل الوزراء وصناع القرار في عموم البلاد. ونشير إلى أن بنيامين نتنياهو موجود حاليا في واشنطن حيث سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب
تقرير عربي: قتلى وجرحى نتيجة قصف إسرائيلي على خيمة صحافيين في خان يونس
خلال الليل، تم نقل 29 جريحًا من جراء إطلاق الصواريخ على المدينة الليلة الماضية إلى غرفة الطوارئ في مستشفى برزيلاي في عسقلان. ومن بين هؤلاء: تسعة أصيبوا بجروح طفيفة، وتم تسريح خمسة منهم، وما زال أربعة يتلقون العلاج. بالإضافة إلى عشرين من ضحايا هلع: تم علاجهم وتسريحهم