مسؤول كبير في حماس في الخارج متفائل بالتوصل إلى اتفاق: "في الساعات أو الأيام المقبلة سنصل إلى نتائج إيجابية"

قال الناطق باسم حماس في الخارج جهاد طه، إن المساعي للتوصل إلى اتفاق مستمرة عبر الوسطاء ويحاولون تقريب وجهات النظر. وأعرب طه، في حديث لقناة الجزيرة، عن أمله في أن نتوصل خلال الساعات القليلة المقبلة، أو في الأيام القليلة المقبلة، إلى نتيجة إيجابية "توقف العدوان وتلزم إسرائيل بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق يناير".