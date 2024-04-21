قدمت السلطات الإسرائيلية اليوم الأحد لائحة اتهام ضد صباح عيد السلام شقيقة زعيم حركة حماس إسماعيل هنية، وهي مواطنة إسرائيلية تبلغ من العمر 57 عامًا من تل السبع، بتهمة التخابر مع منظمة إرهابية والتحريض والنشاط ضد إسرائيل. وتم اعتقال عبد السلام مطلع الشهر الجاري وعثرت الشرطة خلال مداهمة منزلها على وثائق ووسائل إعلام وهواتف محمولة - ونتائج وأدلة أخرى تربطها بارتكاب جرائم أمنية خطيرة ضد إسرائيل.

وجاء في لائحة الاتهام أنه في 9 أكتوبر/تشرين الأول، أرسلت عبد السلام عشرات رسائل واتساب إلى قائمة معارفها بضمنهم شقيقها تتضمن كلمات مدح وتعاطف وتشجيع لأفعال حماس ودورها في الفظائع الجماعية ضد المدنيين - والتي تشكل أعمالاً إرهابية. وبعد أيام أرسل هنية رسالة: "من يستطيع أن يرسل هذه الصلاة إلى جميع الأسماء التي معك، فإن لها الأثر الكبير في تدمير العدو".

Police spokesman

تم تمديد اعتقال شقيقة هنية أكثر من مرة، وذكر بيان الشرطة الأسبوع الماضي أن النيابة العامة أصدرت بيان ادعاء بعد أن جمعت الأدلة التي تربط المتهمة بارتكاب جرائم أمنية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها.