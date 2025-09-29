خطة ترامب: إعادة إعمار، نزع السلاح - وإطلاق سراح المختطفين خلال 72 ساعة

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا المساء (الاثنين) عن خطة مفصلة لإنهاء القتال في قطاع غزة، تشمل نزع السلاح العسكري، عودة جميع المختطفين - أحياءً وأمواتاً - خلال 72 ساعة من قبول الاتفاق، وخطة إعادة إعمار وتطوير واسعة لغزة تحت إشراف دولي. أبرز نقاط الخطة - في التقرير التالي.

وفقًا للتفاصيل التي عرضت، إذا وافق الجانبان على المخطط، ستتوقف الأعمال القتالية فورًا وستنسحب القوات الإسرائيلية إلى خط متفق عليه للسماح بإطلاق سراح المختطفين.

النقاط الرئيسية للخطة:

• إعادة المخطوفين والجثامين: خلال 72 ساعة من إعلان إسرائيل قبول الاتفاق بشكل علني سيتم إعادة جميع المختطفين الأحياء ومعهم أيضاً جثامين القتلى.

• الإفراج عن السجناء الأمنيين: ستفرج إسرائيل عن 250 سجينا فلسطينيا محكوماً عليهم بالسجن المؤبد، وكذلك نحو 1,700 معتقل من غزة تم اعتقالهم بعد السابع من أكتوبر 2023، بمن فيهم نساء وأطفال. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد نسبة تبادل "رهينة واحدة مقابل رفات 15 فلسطينياً من غزة".

• نزع سلاح وتحييد حماس: تلتزم حماس وباقي الفصائل بعدم الانخراط بأي شكل من الأشكال في حكم غزة؛ سيتم تدمير جميع البنى التحتية العسكرية - الأنفاق، منشآت تصنيع السلاح وما شابه - وسيتم تنفيذ خطة نزع سلاح تحت إشراف مراقبين مستقلين. من يلتزم بالتعايش وتحيد سلاحه سيحصل على عفو؛ من يطلب المغادرة سيُمنح مرورًا آمنًا إلى دول مستقبلة.

• قوة دولية (ISF): ستقود الولايات المتحدة إقامة قوة دولية مؤقتة تُنشر في القطاع، وتكون جهة أمنية داخلية وتدرب قوات شرطة فلسطينية مُعتمدة؛ وستعمل القوة بالتشاور والتنسيق مع مصر والأردن.

• إدارة مؤقتة وتكنوقراطية: ستُدار غزة من قبل لجنة فلسطينية تكنوقراطية بدون أدوار سياسية لحماس، تحت إشراف هيئة انتقالية دولية جديدة تُسمى "مجلس السلام" برئاسة ترامب، مع مشاركة أطراف دولية أخرى (وذكر اسم توني بلير كخيار لرئاسة هذه الهيئة). ستكون هذه الهيئة مسؤولة عن إعادة تأهيل البنية التحتية والتنمية الاقتصادية حتى استكمال الإصلاحات الفلسطينية التي تتيح إعادة السيطرة الآمنة للسلطة.

• المساعدة وإعادة الإعمار: سيتم إرسال المساعدات الإنسانية وعمليات إعادة الإعمار على الفور - وفقًا للمعايير التي نص عليها الاتفاق في 19 يناير 2025 - بما في ذلك إعادة تأهيل المياه، الكهرباء، الصرف الصحي، المستشفيات، المخابز، معدات إزالة الأنقاض وفتح الطرق. توزيع المساعدات سيتم عبر الأمم المتحدة، الصليب الأحمر ووكالات دولية أخرى دون تدخل مباشر من الأطراف. معبر رفح سيتم فتحه في الاتجاهين وفقًا لآلية متفق عليها.

المخطط يوضح أن إسرائيل لن تحتل أو تضم غزة في إطار الاتفاق؛ الجيش الإسرائيلي سينسحب تدريجياً كلما ضمنت قوات الأمن الدولية والعناصر الأمنية الجديدة الاستقرار. ومع ذلك، تمت الإشارة بشكل صريح: إذا قامت حماس بتأخير أو رفض الاقتراح، فإن عملية المساعدة والجهود ستتركز فقط على المناطق التي وُجدت "خالية من النشاط المسلح"، وستستمر القوات الإسرائيلية في العمل حسب الحاجة.

المراحل والأهداف المقترحة تشمل أيضًا عملية تربوية وحوارًا بين الأديان لتعزيز التسامح، وبرنامجًا طويل الأمد يمكنه، بحسب الخطة، خلق ظروف لمسار موثوق نحو تقرير المصير وحتى لدولة فلسطينية في المستقبل - على مراحل انتقالية وبحسب تنفيذ الإصلاحات في السلطة.

في الوثيقة أوضح أنه سيتم تضمين إشراف وفحوصات مستقلة طوال العملية، آليات تمويل دولية وتنسيق وثيق مع شركاء عرب ودوليين. التفاصيل التشغيلية الكاملة - أسماء الهيئات، الجدول الزمني الدقيق للتنفيذ والدول المشاركة في "مجلس السلام" - لم تُنشر بالكامل بعد.