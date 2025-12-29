هكذا سترد تركيا على الاعتراف الإسرائيلي بأرض الصومال

بعد أن أصبحت إسرائيل أول دولة في العالم تعترف بأرض الصومال، يستمر التوتر في المنطقة: من المتوقع غدًا عقد لقاء في تركيا بين رئيس الصومال، الدولة التي انفصلت عنها أرض الصومال، وبين جهات تركية. هذا ما نشره هذا المساء (الإثنين) مراسل الشؤون الدبلوماسية عميخاي شتاين.

يبلغ حجم الاستثمار التركي في الصومال حوالي مليار دولار، ليس فقط في البحث عن الغاز والنفط على سواحل البلاد، بل أيضًا في إقامة قاعدة عسكرية استراتيجية في منطقة المضائق قرب البحر الأحمر. مصادر في تركيا تشير إلى أن هذه الخطوة جاءت ردًا على اعتراف إسرائيل بأرض الصومال.

بالتوازي، بعد الاتفاقيات العسكرية بين اليونان، قبرص وإسرائيل، تخطط تركيا لنشاط في منطقة البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك البحث عن حقول غاز قبالة سواحل سوريا. التوتر المتزايد حول حقول الغاز في البحر المتوسط يُشير إلى "المواجهة القادمة" على الموارد الاستراتيجية للطاقة.

كما هو معلوم، قبل نحو أسبوعين نشرنا في i24NEWS أن مسؤولين كباراً من إسرائيل، اليونان وقبرص يناقشون إمكانية إقامة قوة عسكرية مشتركة. الهدف هو توجيه رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وخلق ردع في مواجهة الأنشطة السياسية لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

دبلوماسي صومالي قال لـ i24NEWS إنه يقدّر أن اعتراف صوماليلاند بإسرائيل قد يُنظر إليه "من قبل جهات مثل إيران، الحوثيين، داعش وميليشيا الشباب كمحاولة استفزازية، مما قد يدفعهم إلى تنفيذ عمليات في المنطقة".

"بينما حافظت أرض الصومال تاريخيًا على استقرار نسبي، فإن مدنًا مثل هرجيسا ومدينة الميناء بربرة قد تواجه اهتمامًا متزايدًا من هذه الجهات"، قال الدبلوماسي الصومالي، مضيفًا أن "أي نشر متسرع لحضور إسرائيلي في المنطقة غير موصى به، لأنه قد يحمل مخاطر عالية - بسبب القرب من صنعاء".