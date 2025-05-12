مسؤول لـ i24NEWS: "لم يكن هناك حوار مباشر بين الولايات المتحدة وحماس"

قال مسؤول إسرائيلي الليلة الماضية (الأحد-الاثنين): "إن إطلاق سراح عيدان ألكسندر جاء بفضل سياسة الضغط العسكري على حماس". وبحسب قوله فإن الإنجاز جاء بفضل "تنفيذ الضغط على الأرض من قبل الجيش الإسرائيلي". في غضون ذلك، قال مصدر مطلع على التفاصيل لـi24NEWS: "لم تكن هناك محادثات مباشرة بين الولايات المتحدة وحماس لدفع إطلاق سراح عيدان ألكسندر".

ويقول المصدر الإسرائيلي إن "حماس فهمت أنها بحاجة إلى القيام بلفتة طيبة تجاه الأمريكيين، لأن هذه كانت طريقتها الوحيدة لمحاولة منع توسع الحرب". وأضاف أن المفاوضات بشأن خطة إطلاق سراح الرهائن "ستتم تحت النيران".

وبحسب المصدر الإسرائيلي، فإنه إذا وافقت حماس على خطة ويتكوف الأصلية التي وافقت عليها إسرائيل، فسيتم تأجيل توسيع الحرب من أجل تنفيذ الصفقة وإطلاق سراح الرهائن. سيتم إطلاق سراح عيدان دون وقف إطلاق النار، ودون أن تحصل حماس على أي شيء في مقابل إطلاق سراحه. إذا كان الأمر كذلك، "فمن أجل ضمان إطلاق سراحه، سيتم إنشاء ممر آمن لإخراجه من القطاع".

وفيما يتعلق بمزاعم إعطاء الأولوية لإطلاق سراح عيدان ألكسندر على بقية الرهائن الأحياء الذين لا يحملون الجنسية الأمريكية، يقول المصدر الإسرائيلي نفسه إن "حماس وافقت على إطلاق سراح معظم رهائننا حتى الآن، بغض النظر عما إذا كانوا يحملون جوازات سفر أجنبية أم لا، ولكن بفضل الضغط العسكري. وسنواصل بذل كل ما في وسعنا لإطلاق سراح جميع رهائننا".

According to the Israeli copyright law 27A

على الرغم من التقارير السابقة التي تفيد بأن آدم بوهلر سيتوقف عن تولي منصب في إدارة ترامب، قال مصدر في الإدارة لـ i24NEWS إنه يرافق والدي عيدان ألكسندر إلى إسرائيل. ويأتي ذلك في إطار منصبه كمبعوث ترامب لشؤون الرهائن.