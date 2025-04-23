تحديثات متواصلة || "توقعات بإرسال إسرائيل وفداً للقاء الوسطاء في القاهرة أو الدوحة"
حماس تنشر فيديو للمختطف عمري ميران • مسؤول سياسي يوضح: "لم يُتخذ قرار بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة" • عباس مخاطباً حماس: "يا ولاد الكلب، أعيدوا المختطفين لقطع الطريق على إسرائيل"
اليوم 565 للحرب: أعلن "مسؤول سياسي" اليوم (الأربعاء) أنه لم يتم اتخاذ قرار بإدخال مساعدات إنسانية إلى غزة، وأن تعليمات صدرت للجيش الإسرائيلي بمنع سيطرة حماس على المساعدات في أي وضع يتطور. نشرت حركة حماس مقطع فيديو يظهر علامات حياة للشاب المختطف عمري ميران.
فلسطينيون: مقتل 3 في هجوم وسط قطاع غزة
وذكرت وكالة "شهاب" الفلسطينية للأنباء أن ثلاثة مواطنين قتلوا في قصف إسرائيلي على منطقة دير البلح وسط قطاع غزة.
سماع دوي إنفجار عنيف بالجنوب اللبناني وتحليق مكثف للطائرات المسيرة الإسرائيلية فوق الضاحية الجنوبية
هدنة لـ5 سنوات و"تسليم الإدارة".. مقترح جديد لإنهاء الحرب في غزة
سموتريتش يهدد بإسقاط الحكومة إن تم إدخال ذرة قمح واحدة لقطاع غزة.. ويطالب بحكم عسكري في القطاع
المتحدث العسكري للحوثيين في تصريح مسجل يطمئن الممرضين على عملية الإطلاق منذ صباح اليوم :"نفذت القوات المسلحة اليمنية عمليتين، الأولى ضد هدف إسرائيلي حيوي في حيفا باستخدام صاروخ باليستي فرط صوتي، والثانية ضد هدف حيوي في يافا باستخدام طائرة مسيرة من طراز "يافا".
https://x.com/i/web/status/1914982629666947214
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التحقيق في إطلاق الصاروخ من اليمن الليلة: تم اعتراض الصاروخ بنجاح، وتبين عدم وجود ثغرات في الكشف. حدث خلل في نقل المعلومات من أنظمة سلاح الجو - تم معالجة الخلل وتم نقل المعلومات جزئيًا ومتأخرًا، ونتيجة لذلك تم تفعيل التوجيهات المسبقة على فترات أقصر من المطلوب
صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: بعد مطالبة حماس بالإفراج عن المتهمين في قضية "خلايا الفوضى".. الأردن سيعلن حل جماعة "الإخوان المسلمين". ومن المتوقع أن تشمل الخطوات المتوقعة بعد القرار إغلاق مقرات الجماعة في المراكز والأحياء الرئيسية، وإزالة الملصقات، ومصادرة الممتلكات. وقد يقومون حتى بمقاضاة قادتها.
"حماس تدين تصريحات عباس لها وتشير إلى أنها لا تخدم القضية الفلسطينية بل تسيء للفلسطينيين"
قال مصدر مطلع لـi24NEWS: إنه من المتوقع أن ترسل إسرائيل وفدا لإجراء محادثات مع الوسطاء في الأيام المقبلة. ومن المقرر أن يتوجه الوفد إما إلى مصر أو قطر. وذكرت التقارير أيضا أن حماس ترفض أي مقترح يتضمن وقفا مؤقتا لإطلاق النا
إنقسام في الشارع الفلسطيني بشأن خطاب محمود عباس.. وحماس ترد على تصريحاته
للمرة الثانية منذ اختطافه: حماس تنشر فيديو للمختطف عمري ميران