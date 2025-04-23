التحقيق في إطلاق الصاروخ من اليمن الليلة: تم اعتراض الصاروخ بنجاح، وتبين عدم وجود ثغرات في الكشف. حدث خلل في نقل المعلومات من أنظمة سلاح الجو - تم معالجة الخلل وتم نقل المعلومات جزئيًا ومتأخرًا، ونتيجة لذلك تم تفعيل التوجيهات المسبقة على فترات أقصر من المطلوب