التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من خمس مواقع أقامها داخل الأراضي اللبنانية على طول الحدود الإسرائيلية
إذاعة الجيش الإسرائيلي: اجتماعات أمنية فنية إسرائيلية لبنانية أميركية فرنسية واليونيفيل في رأس الناقورة اليوم للتنسيق قبل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان
عقدت إسرائيل ولبنان اجتماعات أمنية فنية "إسرائيلية أميركية فرنسية واليونيفيل في رأس الناقورة، اليوم الجمعة، للتنسيق قبل انسحاب إسرائيل من جميع القرى الشيعية بحلول 18 فبراير/شباط. فيما لن ينسحب الجيش الإسرائيلي من خمس مواقع مؤقتة أقامها في الأراضي اللبنانية على طول الحدود الإسرائيلية.
وفي السياق أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، عن أسماء 3 رهائن إسرائيليين ستفرج عنهم الحركة في إطار الدفعة السادسة من تبادل الأسرى مع إسرائيل، وفق اتفاق غزة، بعدما أعلنت الحركة، وهم ك"الإسرائيلي الروسي ساشا ألكسندر تروبنوف، والأميركي الإسرائيلي ساجي ديكل حن، ويائيرهورن" الخميس، وذكر بأن حاس ستطبق الاتفاق وفق الجدول الزمني المتفق عليه، بعد التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل بوساطة مصرية قطرية بشأن دخول المساعدات.
فيما مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تسلم القائمة، و"إنها مقبولة، وأن عائلات المحتجزين وافقت على نشر الأسماء".
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سيكون تسليم الرهائن الاسرائيين صباح غدا السبت في شارع العبارة في بلدة القرارة بخان يونس
تقرير: مصدر خاص بخصوص مراسم تسليم الأسرى الإسرائيليين ستكون قرب شارع العبارة في منطقة السطر بخانيونس نفس مكان التسليم قبل الاخير
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تقرير: مصدر رسمي مصري ينفي تلقي بلاده رسوماً لإدخال المساعدات إلى غزة
نقل تلفزيون "القاهرة الإخبارية" عن مصدر رسمي مصري قوله، اليوم الجمعة، إن "القاهرة كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية"، داعياً المجتمع الدولي إلى "زيادة دعمه للفلسطينيين، وتكثيف الجهود لمساعدتهم على تجاوز الكارثة الإنسانية التي يعانون منها".
وقال المصدر الرسمي، الذي لم تُسمِّه القناة: "مصر كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية وتتحمل أعباء كبيرة لتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية إلى القطاع، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها". وأكد المصدر أن "مصر لا تتلقى أي رسوم مقابل إدخال المساعدات إلى غزة خلافاً لما يُشاع"، مشيراً إلى أن "القاهرة توفر نحو 70 في المائة من المساعدات الإنسانية للقطاع".
إيران تتهم إسرائيل بتعطيل الحركة الجوية مع لبنان
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، في بيان: "إن تهديد النظام الصهيوني لطائرة ركاب كانت تقل مواطنين لبنانيين أدّى إلى تعطيل الرحلات العادية إلى مطار بيروت".
وشهد مطار بيروت الدولي حالة إرباك في رحلات المغادرة، جرّاء قطع كل الطرق المؤدية من وإلى المطار من قبل المئات من مناصري حزب الله الذين منعوا المسافرين من الدخول إليه والخروج منه بسياراتهم، احتجاجاً على عدم السماح لطائرة إيرانية تقلّ ركاباً لبنانيين من الإقلاع من مطار طهران ظهر الخميس والتوجه إلى بيروت، ما تسبب في تأخر مئات المسافرين عن الوصول في الوقت المحدد إلى المطار.
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إسرائيل: مكتب نتنياهو ينفي مزاعم قطر
رد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بحدة في بيان، أمس الخميس، على الاتهامات الأخيرة بشأن قطر، ووصفها بأنها "أخبار كاذبة تماما" و"محاولة واضحة للتلاعب بالرأي العام".
وفي بيان له، قارن مكتب نتنياهو الاتهامات بالجدالات السابقة حول قضية الغواصات، قائلاً: "كما غرقت الكذبة البشعة حول الغواصات في البحر، فإن الكذبة الخبيثة حول قطر ستغرق أيضًا".
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صفقة تبادل: ثلاثة رهائن إسرائيليين مقابل 369 أسيراً فلسطينياً
من المقرر أن تتم عملية تبادل جديدة للأسرى والسجناء، غدا السبت، بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية. وبحسب مكتب شؤون الأسرى الفلسطينيين، "سيتم الإفراج عن 369 أسيراً فلسطينياً مقابل إطلاق سراح ثلاثة رهائن إسرائيليين، الرهائن الثلاثة الذين تم إبلاغ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بهوياتهم هم ساجوي ديكل تشين، وهو مواطن إسرائيلي أمريكي مزدوج؛ ويائير هورن، وهو إسرائيلي أرجنتيني، وكلاهما محتجز لدى حماس؛ وساشا تروفانوف، وهو مواطن إسرائيلي روسي، والذي سيتم إطلاق سراحه من قبل الجهاد الإسلامي.
التوترات الجوية بين إيران وإسرائيل: منع هبوط رحلة طهران - بيروت
اتهمت وزارة الخارجية الإيرانية، أمس الخميس، إسرائيل بتعطيل الرحلات الجوية بين طهران وبيروت بعد رفض منح طائرة تابعة لشركة ماهر للطيران الإذن بالهبوط في العاصمة اللبنانية.
ويأتي الحظر في أعقاب اتهامات إسرائيلية للحرس الثوري الإسلامي باستخدام الرحلات الجوية المدنية لنقل الأموال إلى حزب الله. وتقطعت السبل بالعشرات من الرعايا اللبنانيين في طهران بعد هذا القرار.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن "تهديدات النظام الصهيوني ضد طائرة ركاب تقل مواطنين لبنانيين أدت إلى تعطيل الرحلات المنتظمة إلى مطار بيروت".
الخارجية السعودية: نرحب بعقد قمة بين ترامب وبوتين في الرياض
أشادت السعودية بالمكالمة الهاتفية التي جرت بين الرئيس الأمريكي ونظيره الروسي ، وما تم الإعلان عنه من إمكانية عقد قمة تجمع فخامتيهما في السعودية. وأعربت في بيان صادر عن وزارة خارجيتها، اليوم الجمعة، عن ترحيبها بعقد القمة في السعودية، وتؤكد استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا، والتي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.
وجاء في البيان، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أبدى خلال اتصاله في الثالث من مارس ٢٠٢٢م بكل من الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس فولوديمير زيلينسكي استعداد السعودية لبذل مساعيها الحميدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة، وقد واصلت السعودية خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود بما في ذلك استضافتها للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص
إذاعة الجيش الإسرائيلي: اجتماعات أمنية فنية إسرائيلية لبنانية أميركية فرنسية واليونيفيل في رأس الناقورة اليوم للتنسيق قبل انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان