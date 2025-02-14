التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من خمس مواقع أقامها داخل الأراضي اللبنانية على طول الحدود الإسرائيلية

عقدت إسرائيل ولبنان اجتماعات أمنية فنية "إسرائيلية أميركية فرنسية واليونيفيل في رأس الناقورة، اليوم الجمعة، للتنسيق قبل انسحاب إسرائيل من جميع القرى الشيعية بحلول 18 فبراير/شباط. فيما لن ينسحب الجيش الإسرائيلي من خمس مواقع مؤقتة أقامها في الأراضي اللبنانية على طول الحدود الإسرائيلية.

وفي السياق أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الجمعة، عن أسماء 3 رهائن إسرائيليين ستفرج عنهم الحركة في إطار الدفعة السادسة من تبادل الأسرى مع إسرائيل، وفق اتفاق غزة، بعدما أعلنت الحركة، وهم ك"الإسرائيلي الروسي ساشا ألكسندر تروبنوف، والأميركي الإسرائيلي ساجي ديكل حن، ويائيرهورن" الخميس، وذكر بأن حاس ستطبق الاتفاق وفق الجدول الزمني المتفق عليه، بعد التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل بوساطة مصرية قطرية بشأن دخول المساعدات.

فيما مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه تسلم القائمة، و"إنها مقبولة، وأن عائلات المحتجزين وافقت على نشر الأسماء".

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