انقسم وسقط في أماكن مختلفة.. لأول مرة إيران تستخدم صاروخ إنشطاري في حربها مع إسرائيل

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اليوم السابع من حرب إسرائيل وايران: يُقدّر الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت صاروخًا برأس حربي انشطاري صباح اليوم (الخميس). في الواقع، وخلافًا لما وُصف، الحديث عن عدة أجزاء متفجرة (ما بين اثنين وثلاثة) انشطرت وسقطت على الأرض في عدة أهداف بمنطقة تل أبيب الكبرى. ويجري حاليًا تقييم حجم الأضرار.

أُطلق نوعان جديدان من الصواريخ: ذخائر عنقودية وذخائر شظوية. أطلق الإيرانيون صاروخًا قادرًا على نشر 20 ذخيرة، بوزن 2.7 كجم، من المتفجرات على ارتفاع 7 كيلومترات، وقطر 8 كيلومترات. يُمثل هذا تهديدًا جديدًا في الحرب. ربما استُخدم سابقًا، وتم اعتراض الصاروخ. واليوم، واجهته إسرائيل لأول مرة.

- الذخائر العنقودية: رؤوس حربية صغيرة متعددة ، حوالي 20 رأسًا، يزن كل منها 2 كجم.

- الذخائر الانشطارية: رؤوس حربية متعددة تنشطر قبل وصولها إلى الأرض.

وكلا الصاروخين معرفين للمنظومة الأمنية الإسرائيلية

مراسلنا سعيد محاجنة يقول إنه لم يتم بعد تحديد :"نوع هذا الصاروخ وهناك فرضيتين إما أن يكون فتاح 2 أو خرمشهر4 ، وفتاح 2 هو فرط صوتي، أسرع من الصوت خمس مرات قادر على حمل رؤوس متعددة، بينما أشارت بعض التقارير أنه يمكنه أن ينشطر الى عدة رؤوس حربية، وهو فتاك قادر على اختراق المنظومات الدفاعية، يسير بسرعة 1400 كيلومتر، ويحمل أكثر من 700 كيلوغراما من المتفجرات، في حين أن الصاروخ الثاني خرمشهر 4 أو خيبر ، والذي لم يستعمل من قبل ، والفرضية أنه استخدم اليوم، يصل مداه 2000 كيلومتر، يحمل رأسا حربيا بوزن طن ونصف الطن، قادر على حمل 4 رؤوس متفجرة، ينشطر قبل وصول الأرض بثوان معدودة" وشدد محاجنة "هذه الصواريخ تمتلك قدرة مناورة وتجد المنظومات الدفاعية صعوبة بالتصدي لها".

للتذكير، أُطلق صباح اليوم وابل من 20 صاروخًا باليستيًا، مما أدى إلى إطلاق صفارات الإنذار في مناطق عديدة من إسرائيل. ورُصدت إصابة مباشرة في مركز سوروكا الطبي في بئر السبع، والذي أُغلق حتى إشعار آخر. وفي الوقت نفسه، رُصدت إصابة أخرى في حولون. وتم إجلاء حوالي 271 مصابًا من مواقع مختلفة، أربعة منهم في حالة خطيرة، و16 في حالة متوسطة، والبقية في حالة طفيفة.