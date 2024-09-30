تقرير: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة- قريبا سندخل بصورة محدودة إلى لبنان

تخطط إسرائيل لعملية برية محدودة في لبنان قد تبدأ قريبًا جدًا، حسبما أبلغت إسرائيل واشنطن، وفقًا لمصدر أمريكي تحدث إلى صحيفة واشنطن بوست اليوم (الاثنين).

وقال المسؤول إن الحملة العسكرية الإسرائيلية المخطط لها ستكون أصغر من الحرب الأخيرة ضد حزب الله في عام 2006 وستركز على تطهير البنية التحتية العسكرية على طول الحدود لإزالة التهديد الذي يواجه سكان الشمال. ونفذت قوات الأمن الإسرائيلية يوم الاثنين مداهمات محدودة في لبنان، بحسب مصدر إسرائيلي مطلع على العملية.

أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم أنه ابتداء من الصباح هاجم سلاح الجو العشرات من الأهداف لحزب الله في جميع أنحاء لبنان، بما في ذلك المقرات ومستودعات الأسلحة والخلايا المسلحة ومنصات الإطلاق والبنية التحتية والمباني العسكرية، بالإضافة إلى مبنى عسكري كان مسلحو حزب الله ينشطون فيه في جنوب لبنان تعرض للهجوم، وتم رصد نحو 35 صاروخاً عبرت الأراضي اللبنانية، وتم اعتراض بعضها، ورصد تحطمها في المنطقة.