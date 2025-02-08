ياردين بيباس بأول رسالة له بعد الإفراج لنتنياهو:" كل شيئ مظلم هنا، أعِد لي عائلتي من غزة"

نشر العائد من الأسر ياردين بيباس الجمعة، عبر مقر أهالي المختطفين، رسالة أولى بعد إطلاق سراحه في الدفعة الرابعة من صفقة المختطفين الثانية. وشكر بيباس شعب إسرائيل على دعمه ودعم عائلته – وتحدث عن الألم الناتج عن معرفة أن عائلته لا تزال هناك. "للأسف، عائلتي لم تعد إليّ بعد. ما زالوا هناك. نوري لا يزال هناك، وطالما أنهم هناك، كل شيء مظلم هنا".

وكتب أيضًا: "في 7 أكتوبر، تم اختطافي من دولة إسرائيل. وفي 1 فبراير، عدت إلى دولة أخرى. كنت أعرف أن شعب إسرائيل يتحد في لحظات الكارثة. لكنني لم أعرف إلى أي مدى. أريد أن أشكر الشعب بأكمله، كل من دعمني وعائلتي. إلى الجنود في الجيش الإسرائيلي، في جملة واحدة - أنتم أبطال، كل واحد منكم. بكلمة واحدة - شكرا لكم."

Headquarters of the families of the kidnapped

وأضاف: "هناك 79 مختطفاً آخرين، من بينهم أحد أعز أصدقائي. لديهم عائلات وأزواج وأطفال وأصدقاء ينتظرونهم في المنزل. دعونا نواصل بذل كل ما في وسعنا حتى يعود الجميع إلى ديارهم. يا رئيس الوزراء، الآن أتوجه إليك بكلماتي الخاصة، التي لم يمليها علي أحد: أعد عائلتي، أعد أصدقائي، أعد الجميع إلى المنزل".

ويشار الى أنه علم الجمعة أن إسرائيل تضغط من أجل الإفراج شيري بيباس والطفلين آرييل وكفير في المستقبل القريب من إطلاق سراح المختطفين.