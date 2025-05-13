إسرائيل تستهدف محمد السنوار بالضربة في المستشفى الاوروبي جنوب غزة

استهدف الجيش الإسرائيلي والشاباك بصورة مركزة مسلحين من حماس تواجدوا في موقع قيادة تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة وفقا للبيان الصادر عنه. وأكد مسؤول أمني إسرائيلي أن الشخصية المستهدفة هو رئيس الذراع العسكرية لحماس محمد السنوار، لكن ليس من الواضح مصيره.

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وجاء في بيان مشترك صادر عن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك) أن "منظمة حماس تواصل استخدام المستشفيات في قطاع غزة لأغراض مسلحة".

وشدد بيان الجيش الإسرائيلي على إنه "قبل الهجوم وخلاله تم اتخاذ خطوات لتقليص احتمال استهداف مواطنين، من خلال استخدام أسلحة دقيقة، مراقبة من الجو ومعلومات استخباراتية أخرى. الجيش الإسرائيلي والشاباك سيواصلون العمل بقوة ضد حماس وإزالة كل تهديد على مواطني إسرائيل".