إسرائيل تستهدف محمد السنوار بالضربة في المستشفى الاوروبي جنوب غزة

استهدف الجيش الإسرائيلي والشاباك بصورة مركزة مسلحين من حماس تواجدوا في موقع قيادة تحت المستشفى الأوروبي في خان يونس جنوب قطاع غزة وفقا للبيان الصادر عنه. وأكد مسؤول أمني إسرائيلي أن الشخصية المستهدفة هو رئيس الذراع العسكرية لحماس محمد السنوار، لكن ليس من الواضح مصيره.

