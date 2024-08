"إسرائيل تتهمه بالتعاون مع الحرس الثوري" :مقتل القيادي الفلسطيني خليل المقدح في غارة في مدينة صيدا جنوب لبنان

أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركبة في مدينة صيدا في جنوب لبنان عن مقتل خليل المقدح القيادي في "كتائب شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة فتح ، وهو شقيق اللواء منير المقدح، واتهمها الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق أنهما يعملان مع الحرس الثوري وإن المقدح قام بتوجيه عمليات في الضفة الغربية.

https://x.com/i/web/status/1826180161642901904