"إسرائيل تتهمه بالتعاون مع الحرس الثوري" :مقتل القيادي الفلسطيني خليل المقدح في غارة في مدينة صيدا جنوب لبنان

أسفرت الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مركبة في مدينة صيدا في جنوب لبنان عن مقتل خليل المقدح القيادي في "كتائب شهداء الأقصى" الجناح العسكري لحركة فتح ، وهو شقيق اللواء منير المقدح، واتهمها الجيش الإسرائيلي في بيان لاحق أنهما يعملان مع الحرس الثوري وإن المقدح قام بتوجيه عمليات في الضفة الغربية.

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هذا وأعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك في بيان مشترك أن استهداف المقدح جاء بناء على معلومات استخباراتية من الشاباك والاستخبارات العسكرية.

و نعى الجناح العسكري لحركة فتح خليل المقدح وقال إنه قتل "خلال أداء واجبه النضالي ضمن معركة طوفان الأقصى". ولفت في بيان أن المقدح له "دور مركزي بدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته" كما ذكر البيان أن المقدح عمل على دعم الخلايا الفلسطينية ضد إسرائيل على مدار سنوات في الضفة الغربية.وكشف منير المقدح لقناة الميادين أن القيادي خليل المقدح عميد في حركة فتح ويعمل في جناحها العسكري "كتائب شهداء الأقصى".

في حين ذكر البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي بأن خليل وشقيقه منير يتعاونان مع حزب الله والحرس الثوري الإيراني، ويواصل محاولة توجيه هجمات وعمليات. ويعمل الاثنان بصورة مشتركة في صفوف الحرس الثوري الإيراني، وانهما متورطان بتوجيه عمليات ونقل أموال وأسلحة للبنية العسكرية في الضفة الغربية.

وذكر البيان أنه في عام 2024 تم الكشف عن أسلحة تم تهريبها الى السلطة الفلسطينية ونقلت الى خلايا مسلحة جندت ووجهت من قبل الشبكة التي يديرها كل من خليل ومنير المقدح في لبنان.

وقال البيان أن الجهات المسؤولة والتي توجه العمليات ونقل الأسلحة الى إسرائيل هي جهات إيرانية، وعلى رأسها جواد جعفري رئيس القسم 4000، قسم العمليات الخاصة في استخبارات الحرس الثوري، وأصغر بكري، قائد وحدة 840 الخاصة بقوة القدس.

ويشار الى أن المقدح قتل في غارة لطائرة مسيرة استهدفت سيارته في مدينة صيدا جنوب لبنان بمحيط مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين. كما قتل عنصر لحزب الله بوقت سابق اليوم في منطقة بيت ليف، وتأتي هذه الاغتيالات بعد ساعات من الغارات الإسرائيلية التي استهدفت فجرا شرقي لبنان