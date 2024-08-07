غالانت : يتضح أن نصر الله يمكن أن يجر لبنان إلى دفع أعلى الأثمان

زار وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم مناورة لتشكيلة "شوعلي ماروم" التي حاكت حرب في الشمال وقال خلال حديثه مع المقاتلين "يجب أن نضرب العدو بطرقنا، هذا صحيح للاغتيال في خان يونس، للهجوم في اليمن وفي الاغتيال ببيروت ، وهذا لن ينتهي. كما يتضح من الأمور، من الممكن أن يجر نصر الله لبنان لدفع الأثمان الأعلى. هم لا يتخيلون ما يمكن أن يحدث، أنا أفترض أنهم سيحصلون على صورة لغزة حتى يفهموا، لكن المنطق لا يعمل دائما". وتابع "لا يمكن قتل مواطنين في إسرائيل وعدم دفع لثمن، هذا لا يمر وغير مقبول لدينا".