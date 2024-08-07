تغطية متواصلة||وزير الأمن الإسرائيلي : يتضح أن نصر الله يمكن أن يجر لبنان إلى دفع أعلى الأثمان، ومقتل قائد ميداني تابع لحزب الله بالغارة قرب صور
الجيش الإسرائيلي يواصل نشاطه في دير البلح ورفح في قطاع غزة، القوات الإسرائيلية هاجمت عشرات الأهداف ، الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير المنصات التي أطلقت منها الصواريخ تجاه جنوب إسرائيل
اليوم 306 من الحرب: قصفت طائرات سلاح الإسرائيلي بتوجيهات من الاستخبارات العسكرية والقيادة الجنوبية اليوم (الأربعاء) ورشة لإنتاج الأسلحة تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في دير البلح بقطاع غزة. وأفادت الأنباء عن مقتل عنصرين لحزب الله في غارة جنوب لبنان.
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قائد الجيش الإسرائيلي: تعيين السنوار يحفزنا لدفعهم تغيير القائد من جديد
وزار رئيس الأركان اللواء هرتسي هليفي قاعدة تل نوف الجوية وقال: "سنعرف كيفية شن هجوم سريع للغاية في أي مكان في لبنان، وفي أي مكان في غزة، وفي أي مكان في الشرق الأوسط، فوق وتحت الأرض. من هاجمنا، ويتحدث عن كيفية تدميرنا، سنستهدفه وسنواصل تعاضم قوتنا". وأشار إلى تعيين يحيى السنوار خلفا لإسماعيل هنية، قائلا: "لقد حصل على لقب جديد، وهو ما لن يعفيه من كونه قاتلاً ينتمي إلى كل تخطيط وتنفيذ 7 أكتوبر. تغيير اسمه لا يمنعنا من البحث عنه، بل يدفعنا إلى مهاجمته. فليغيروا القائد مرة أخرى."
وزير الخارجية الإيراني: أمريكا دعمت اغتيال هنية ولا تريد السلام والاستقرار في المنطقة"
قال وزير الخارجية الإيراني علي باقري كاني إن "اغتيال هنية لم يكن ليحدث لولا دعم الولايات المتحدة، فهي لم تدينه واستمرت في دعم إسرائيل، وهذا يدل على أنها لا تريد السلام والاستقرار في المنطقة". ووفقا له، "لقد بذلنا قصارى جهدنا لتجنب الصراع، ليس لدينا أي خيار سوى استنفاد حقوقنا في الدفاع عن أنفسنا ضد إسرائيل. ونتوقع من الدول الإسلامية أن تدعم حقنا المشروع في الرد بشكل قانوني ومناسب على العدوان الإسرائيلي. ردنا سيأتي في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة".
سلاح الجو الإسرائيلي يغتال قائد ميداني بمجال الصواريخ المضادة للمدرعات التابع لحزب الله في جنوب لبنان
طائرة تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تهاجم في قرية جويا بجنوب لبنان ا حسن فارس جشي، الذي كان يشغل منصب قائد ميداني بمجال الصواريخ المضادة للمدرعات في حزب الله، مما أدى إلى مقتله وهاجمت مقاتلات مباني عسكرية تابعة لتنظيم لحزب الله في عيترون، إلى جانب القصف المدفعي لإزالة تهديد في مناطق مختلفة بجنوب لبنان.
غالانت : يتضح أن نصر الله يمكن أن يجر لبنان إلى دفع أعلى الأثمان
زار وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم مناورة لتشكيلة "شوعلي ماروم" التي حاكت حرب في الشمال وقال خلال حديثه مع المقاتلين "يجب أن نضرب العدو بطرقنا، هذا صحيح للاغتيال في خان يونس، للهجوم في اليمن وفي الاغتيال ببيروت ، وهذا لن ينتهي. كما يتضح من الأمور، من الممكن أن يجر نصر الله لبنان لدفع الأثمان الأعلى. هم لا يتخيلون ما يمكن أن يحدث، أنا أفترض أنهم سيحصلون على صورة لغزة حتى يفهموا، لكن المنطق لا يعمل دائما". وتابع "لا يمكن قتل مواطنين في إسرائيل وعدم دفع لثمن، هذا لا يمر وغير مقبول لدينا".
فرنسا: "مذهولون من كلام سموتريش المشين الذي برر تجويع السكان في غزة"
هاجم المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية بتسلئيل سموتريش، الذي قال إنه "قد يكون هناك مبرر أخلاقي لتجويع مليوني مواطن حتى الموت في قطاع غزة من أجل تحرير الرهائن"، وقال إن "فرنسا تعرب عن استغرابها العميق من من كلام وزير المالية الإسرائيلي". كما أفاد البيان أن "فرنسا تذكر إسرائيل بأنه يتعين عليها التصرف وفقًا لأمر محكمة العدل الدولية الصادر في 26 كانون ثاني/يناير، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتنفيذه. وتقديم المساعدات الإنسانية إلزامي وفقًا للقانون الإنساني الدولي".
قوات الأمن الإسرائيلية تعتقل الليلة 14 مطلوبا في الضفة الغربية، دون وقوع إصابات
اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية المساء الماضي 14 مطلوبا في مختلف أنحاء الضفة الغربية. هذا ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مضيفا أن "القوات عثرت على مستودع عبوا ناسفة وعبوات ثقيلة. ودمرته. كما تم خلال العملية ألقى مسلحون عبوات تجاه القوات الإسرائيلية والذين أطلقوا النار عليهم". كما تم مصادرة مخرطتين لإنتاج الأسلحة، وتم إلقاء القبض على المطلوبين وتحويل الوسائل القتالية المضبوطة إلى القوات الأمنية.
تقرير : ارتفاع عدد قتلى الهجوم بالدراجة النارية قرب صور إلى اثنين
ذكرت صحيفة "الأخبار" اللبنانية أن شخصين قتلا في هجوم بدراجة نارية في قرية جويا قرب صور جنوب لبنان. وبحسب التقرير فإن أحد القتلى عنصر في حزب الله والآخر مدني واسم أحدهما محمد شومر.
نتنياهو: أعلم أن مواطني إسرائيل في حالة تأهب، وأطلب الصبر
زار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قاعدة الاستقبال والفرز في تل هشومير، والتقى بمجندي سلاح المدرعات وسلاح الهندسة القتالية. وتحدث مع المجندين الجدد وأجاب على أسئلتهم. ثم قال: "نحن نواصل التقدم نحو النصر. أعلم أن مواطني إسرائيل في حالة تأهب، وأطلب منكم شيئًا واحدًا - التحلي بالصبر والهدوء. نحن مستعدون للدفاع والهجوم على حد سواء، ونضرب أعداءنا ومصممون أيضًا على الدفاع عن أنفسنا".
تقرير: الشخص الذي قُتل في الهجوم بالدراجة النارية بالقرب من صور هو عنصر في حزب الله
ذكرت قناة "الحدث" السعودية أن الشخص الذي قُتل في الهجوم بالدراجة النارية قرب صور هو عنصر في حزب الله.
إطلاق القذائف على شتولا: سقوط 5 صواريخ في الأراضي اللبنانية
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق خمسة صواريخ من لبنان الساعة 12:38، وانفجرت جميعها في شتولا.
تقرير: ألف جندي من الجيش البريطاني على أهبة الاستعداد لإجلاء المواطنين البريطانيين من لبنان
ذكرت شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة العربية عن مصادرها أن ألف جندي من الجيش البريطاني على أهبة الاستعداد لإجلاء المواطنين البريطانيين من لبنان في حال تطور صراع واسع النطاق في الشرق الأوسط.
ألمانيا لمواطنيها في لبنان: لا تنتظروا عملية إجلاء، غادروا البلاد فورا
قال متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية إن "الإشاعات حول عملية إجلاء محتملة للمواطنين الألمان المقيمين في لبنان أعطتهم شعوراً زائفاً بالأمان. لقد حان الوقت لمغادرة لبنان". وعلى خلفية التوترات الأمنية في الشرق الأوسط، دعا المتحدث المواطنين إلى مغادرة لبنان فورا، ونصحهم بـ”تنظيم خروجهم من البلاد بشكل مستقل، حتى لو تطلب الأمر السفر عبر تركيا أو دفع أسعار مرتفعة لرحلات الطيران”.
تقارير: طائرات إسرائيلية اخترقت حاجز الصوت في بيروت وجنوب لبنان
ترددت أنباء لبنانية عن قيام طائرات إسرائيلية باختراق حاجز الصوت في جنوب لبنان وفي العاصمة بيروت.
الأردن: وزير الخارجية سيشارك في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي في المملكة العربية السعودية
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن الوزير الأردني أيمن الصفدي سيزور مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. كما تردد أنه سيشارك في اجتماع منظمة التعاون الإسلامي الذي من المتوقع أن يعقد اليوم بناء على طلب الفلسطينيين وإيران، في أعقاب اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.
وزارة الصحة بغزة: مقتل 24 وإصابة 110 في القطاع خلال اليوم الأخير
أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن 24 شخصا قتلوا وأصيب 110 آخرون في هجمات للجيش الإسرائيلي في القطاع في اليوم الأخير، وبحسب الوزارة، قُتل 39677 فلسطينيا وأصيب 91645 في القطاع منذ اندلاع الحرب.
إسرائيل تلغي اتفاق الثقة مع النرويج ردا على اعترافها بالدولة الفلسطينية
قررت إسرائيل إلغاء اتفاق الثقة الذي حولت بموجبه إلى النرويج لحفظ أموال المقاصة التي تجمعها من السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بقطاع غزة. الدولة المرشحة للاستبدال هي سويسرا. تم اتخاذ القرار مؤخرًا في مجلس الوزراء وبقي سريًا، ردًا على قرار النرويج الشهر الماضي بعدم الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، وأيضًا بسبب التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية النرويجي أسبن باريت إيد ضد إسرائيل. وفي الوقت نفسه، تدرس إسرائيل سلسلة من الإجراءات الإضافية ضد النرويج.