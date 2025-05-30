استخباراتي إسرائيلي "نريد وقف إطلاق النار قصير كي لا تعيد حماس بناء قدراتها العسكرية"

على خلفية الأنباء اقتراب التوصل لوقف إطلاق نار وموافقة إسرائيل على اقتراح ويتكوف، أكد د. يوسي كوبر فاسر، رئيس شعبة الأبحاث الأسبق في الاستخبارات العسكرية أن "إسرائيل تريد وقف إطلاق نار قصير حتى لاتعيد حماس بناء قدراتها العسكرية"،لمتابعة تصريحاته كاملة في الفيديو المرفق.

وشدد كوبر فاسر خلال مداخلة أخرى في برنامج هذا المساء الذي قدمه أدهم حبيب الله على أن :" ما تقبل به إسرائيل هو التوصل الى تسوية سيتم من خلالها الافراج عن عدد من المختطفين، الأحياء والأموات، مقابل وقف إطلاق نار محدود، ستتم خلاله المفاوضات عن وقف الحرب، اسرائيل تقول ان وقف الحرب يعني نزع سلاح الحركة وتخلي الحركة عن سلطتها العسكرية والسياسية، هذه المواضيع اشكالية، لكن موقفنا واضح".لمتابعة مداخلته كاملة

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