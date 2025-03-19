الخطة: مناورة إسرائيلية برية في غزة لتشجيع الهجرة ||نشر أول

تعتزم إسرائيل استخدام المناورة البرية في غزة، من بين أمور أخرى، لدفع خطة ترامب للهجرة، كما أعلن اليوم (الأربعاء) لأول مرة من قبل المراسل العسكري لـقناة i24NEWS،العبرية يانون شالوم ييتاح.

وأوضح أن "الأمور لا تزال قيد التجهيز، وما زلنا لا نعرف إلى متى ستبقى قوات الجيش الإسرائيلي في الداخل، ولكن بالإضافة الى تدمير الذراع العسكرية والسلطوية لحماس، قد تكون هناك أيضًا خطط بعيدة المدى هنا".