أجرت روسيا والولايات المتحدة تبادلا للأسرى في وقت مبكر من صباح الخميس في أبو ظبي، في إشارة إلى استمرار بناء الثقة مع سعي الجانبين إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

أطلقت روسيا سراح كسينيا كارلينا، وهي مواطنة أمريكية روسية مزدوجة حُكم عليها العام الماضي بالسجن لمدة 12 عامًا بعد إدانتها بالخيانة في روسيا لتبرعها بأقل من 100 دولار لجمعية خيرية أوكرانية مقرها الولايات المتحدة. في المقابل، أطلقت الولايات المتحدة سراح آرثر بتروف، وهو مواطن ألماني روسي مزدوج، تم اعتقاله في عام 2023 في قبرص بناءً على طلب الولايات المتحدة بتهمة تصدير إلكترونيات دقيقة حساسة.