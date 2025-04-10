تغطية متواصلة || الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد كتيبة الشجاعية في حماس هيثم رزق عبد الكريم شيخ خليل
وقال نتنياهو إن ترامب حدد لإيران "موعدا نهائيا واضحا للتوصل لاتفاق". •كما، أصدر الأميركيون تعليمات لدول الخليج بالامتناع عن تقديم المساعدات المالية للبنان وسوريا حتى تفهم التطورات مع الإيرانيين.
اليوم 552 للحرب: قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوزراء الكابينيت مساء أمس (الأربعاء) إن "ترامب يميل إلى الاتفاق مع الموقف الإسرائيلي الذي يتحدث عن تفكيك البرنامج النووي الإيراني". وأضاف أن الرئيس الأميركي "لديه مهلة واضحة للتوصل إلى اتفاق وهو لا ينوي ترك الأمر يطول". وفي الوقت نفسه أبلغ الأميركيون دول الخليج، بما في ذلك قطر والمملكة العربية السعودية، بـ"ضرورة الامتناع عن تقديم أي مساعدة مالية للبنان وسوريا" إلى حين فهم التطورات مع إيران.
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الجيش الإسرائيلي والشاباك: "اغتيال قائد كتيبة الشجاعية في منظمة حماس. وهو هيثم رزق عبد الكريم شيخ خليل، قائد كتيبة الشجاعية في منظمة حماس ، الذي قاد وهاجم ناحال عوز في المذبحة في 7 أكتوبر. خلال الحرب" ولفت البيان إلى أن خليل قام خلال الحرب بالترويج ودفع مخططات عدائية ضد القوات الإسرائيلية لدفع عبوات ناسفة وتفخيخ مناطق قتالية".
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تقارير فلسطينية - وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: "مصر اقترحت مؤخرًا اتفاقية لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، والمشاورات جارية حاليًا حول هذا الموضوع. الجهود مستمرة مع جميع الأطراف المعنية، وهم على دراية كاملة بتفاصيل المقترح المصري".
وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد، خلال لقائه السفير القطري - "سنعقد اجتماعًا مع السفراء الأجانب الأسبوع المقبل. ترحب إيران بوجود الدول الأجنبية، وخاصة دول الجوار، في صناعة النفط الإيرانية".
أجرت روسيا والولايات المتحدة تبادلا للأسرى في وقت مبكر من صباح الخميس في أبو ظبي، في إشارة إلى استمرار بناء الثقة مع سعي الجانبين إلى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
أطلقت روسيا سراح كسينيا كارلينا، وهي مواطنة أمريكية روسية مزدوجة حُكم عليها العام الماضي بالسجن لمدة 12 عامًا بعد إدانتها بالخيانة في روسيا لتبرعها بأقل من 100 دولار لجمعية خيرية أوكرانية مقرها الولايات المتحدة. في المقابل، أطلقت الولايات المتحدة سراح آرثر بتروف، وهو مواطن ألماني روسي مزدوج، تم اعتقاله في عام 2023 في قبرص بناءً على طلب الولايات المتحدة بتهمة تصدير إلكترونيات دقيقة حساسة.
قال السفير المصري في لبنان علاء موسى لقناة "الجديد" اللبنانية: "يجب على إسرائيل الانسحاب من جميع الأراضي اللبنانية، ويجب تنفيذ القرار 1701 من الجانبين".
علي لاريجاني، المستشار البارز للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي: "الاستمرار في التهديدات ضد إيران قد يؤدي إلى طرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية". "إن التهديد الموجه لإيران قد يؤدي إلى نقل المواد المخصبة إلى مواقع غير معلنة."
تقرير عربي: الرئيس اللبناني جوزيف عون سيبدأ محادثات مع حزب الله لبحث ملف سلاحه. وكان رد التنظيم : "إن إثارة قضية سلاح حزب الله إعلاميًا تهدف إلى جعل السلاح المشكلة المركزية. المشكلة ليست في السلاح، بل في الاحتلال الإسرائيلي. من يتحدث عن السلاح ينسى التهديد الإسرائيلي وهجماته المستمرة وما نص عليه القرار 1701".
وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لوزراء الكابينيت: "يميل ترامب إلى الاتفاق مع الموقف الإسرائيلي الذي يتحدث عن تفكيك البرنامج النووي الإيراني". وأضاف أيضا أن ترامب "لديه موعد نهائي واضح للتوصل إلى اتفاق وهو لا ينوي السماح له بالاستمرار".
تقرير عربي: الأميركيون أبلغوا دول الخليج، بما فيها قطر والسعودية، "بضرورة الامتناع عن تقديم أي مساعدة مالية للبنان وسوريا في هذه المرحلة". وتأتي هذه الخطوة في إطار انتظار التطورات مع إيران والخطوات التي يجب اتخاذها لتلبية الشروط الاقتصادية والسياسية والأمنية الأميركية.
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