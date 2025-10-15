وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو إلى مستشفى بيلينسون الليلة الماضية، والتقيا بالمختطفين العائدين: أفيتان أور، وألون أوهيل، وغاي جلبوع-دلال، وإيفاتار دافيد، وإيتان مور.

وقال رئيس الحكومة نتنياهو للعائدين: "نحن جميعًا متحمسون لرؤيتكم هنا. لقد كان شعب إسرائيل بانتظاركم. لم تستسلم عائلاتكم الرائعة للحظة، ونحن أيضًا. لم تنتهِ المهمة بعد - نحن ملتزمون بإعادة المختطفين، ولن نتخلى عن أحد".