إسرائيل تستعد لإستعادة خمسة جثامين قتلى من غزة الليلة | جميع التحديثات
عائلات المختطفين أورييل باروخ وتامير نمرودي وإيتان ليفي أكدت صباح اليوم التعرف على جثامينهم في معهد الطب الشرعي • بعد نقل القتلى إلى إسرائيل: معبر رفح مفتوح كالمعتاد • آخر المستجدات
أكدت عائلات المخطوفين القتلى أوريئيل باروخ، تمير نمروذي، وإيتان ليفي صباح اليوم (الثلاثاء) أنه تمّ التعرف على جثامين أبنائهم في معهد الطب الشرعي في أبو كبير.وفي الوقت نفسه، أفادت المصادر الإسرائيلية بأن الجثة الرابعة التي سلّمتها حركة حماس إلى إسرائيل لا تعود لأيّ من المخطوفين الإسرائيليين، وهناك مؤشرات على أن الأمر تمّ عن طريق الخطأ.وبالتوازي مع تسليم جثامين المخطوفين الثلاثة إلى إسرائيل، أُعيد فتح معبر رفح أمام الحركة كالمعتاد.
تقرير وول ستريت جورنال: بدأت إسرائيل وحماس محادثات في مصر بشأن المرحلة الثانية من خطة ترامب. وذكرت مصادر عربية أن الوسطاء ناقشوا إرسال دفعة أولى قوامها نحو ألف شرطي فلسطيني، دربتهم مصر والأردن، للمساعدة في تأمين القطاع. وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت مصر والأردن تدريب الفلسطينيين على قوة كانا يأملان أن يصل قوامها إلى 10,000 عنصر
مسؤول إسرائيلي لـ i24NEWS: "الجثمان الرابع التي نقلتها حماس إلى إسرائيل الليلة الماضية هي لمواطن من غزة يرتدي زي الجيش الإسرائيلي. يُعتقد أنه مسلح قُتل بالرصاص خلال الحرب"
مسؤولون إسرائيليون: هناك مؤشرات على أن حماس أعادت الجثمان التي لم تكن لمختطف غير مقصود
التواجد التركي الرسمي في قطاع غزة: 81 فرداً من فرق البحث والإنقاذ وصلوا إلى غزة مع المعدات والمركبات اللازمة للعثور على الجثامين
وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وزوجته سارة نتنياهو إلى مستشفى بيلينسون الليلة الماضية، والتقيا بالمختطفين العائدين: أفيتان أور، وألون أوهيل، وغاي جلبوع-دلال، وإيفاتار دافيد، وإيتان مور.
وقال رئيس الحكومة نتنياهو للعائدين: "نحن جميعًا متحمسون لرؤيتكم هنا. لقد كان شعب إسرائيل بانتظاركم. لم تستسلم عائلاتكم الرائعة للحظة، ونحن أيضًا. لم تنتهِ المهمة بعد - نحن ملتزمون بإعادة المختطفين، ولن نتخلى عن أحد".
عائلة تمير نمرودي: قُتل في الأسر جراء قصف جيش الدفاع الاسرائيلي
بعد نقل الجثامين: فتح معبر رفح كالمعتاد ودخلت المساعدات الإنسانية بالكميات المعتادة
أكدت عائلات المختطفين القتلى أورييل باروخ، وتامير نمرودي، وإيتان ليفي صباح اليوم، التعرف على جثثهم في معهد الطب الشرعي، بعد إعادتهم إلى إسرائيل الليلة الماضية مع شهيد آخر. يُذكر أن نمرودي كان مُصنفًا خلال الحرب رهينة في خطر شديد، وقد تأكد الآن بشكل قاطع أنه لم يعد على قيد الحياة.