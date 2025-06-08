هل نشهد بعد عيد الأضحى حركة محادثات مكثفة لإبرام صفقة جديدة؟

مع استمرار القتال في قطاع غزة، تُبذل جهود دبلوماسية متجددة للدفع باتفاق بشأن الأسرى. ووفقًا لمصادر مطلعة، من المتوقع إجراء "محادثات مكثفة" بعد عيد الأضحى، بهدف تقريب وجهات النظر بين إسرائيل وحماس واستئناف المفاوضات.

ووفقًا لتقرير عميحاي شتاين، المراسل الدبلوماسي لقناة i24NEWS، يواصل بشارة بحبح، الوسيط بين حماس والولايات المتحدة، إلى جانب الوساطة المصرية والقطرية، إجراء محادثات مع الحركة، بالتعاون مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف.

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رغم أن حماس تُطالب بإطار مُختلف عن مقترح ويتكوف الأصلي، تُشير مصادر سياسية إلى أنه تم وضع نموذج مُشابه له في بنيته، وقد يُشكل أساسًا مُتفق عليه. تُبدي الولايات المتحدة تفاؤلًا حذرًا، وتأمل أن تُنهي المحادثات المُقبلة حالة الجمود الراهنة.

يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتمسك بتشديد الذراع العسكرية كورقة ضغط لحمل حماس على التنازل عن شروطها وحرق بطاقاتها مهما كلف ذلك من دماء، فيما تواصل غزة دفع أثمان باهظة بالدم وسط شبح المجاعة وانعدام البنى التحتية ويزيد المشهد عبثية مسلسل الفوضى في توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية.