نتنياهو: " سألتقي بترامب الأسبوع القادم في الولايات المتحدة" | كافة التحديثات
وزير الأمن الإسرائيلي يرد على الاشتباكات العنيفة مع المستوطنين: "لن نتسامح مع ظواهر خطيرة من هذا النوع" • هيئة مشتركة للجيش والشاباك للتعامل مع العنف ضد الجنود• اليوم 634 للحرب
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اليوم 634 من الحرب: أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الثلاثاء) أنه من المتوقع أن يلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع المقبل. وصرح وزير الأمن يسرائيل كاتس، تعليقًا على حوادث العنف ضد جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن، قائلاً: "لن نسمح أو نتسامح مع ظواهر خطيرة من هذا النوع تحت أي ظرف من الظروف".
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قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بداية اجتماع الحكومة: "من المتوقع أن أسافر إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات مع الرئيس ترامب. تأتي هذه اللقاءات في أعقاب النصر الكبير الذي حققناه في العملية في ايران." كما أشار إلى أنه، بالإضافة إلى ترامب، من المتوقع أن يلتقي أيضًا بنائب الرئيس جيه. دي. فانس، ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هاسيت، وممثل الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف .
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يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في جميع أنحاء قطاع غزة: هاجم أكثر من 140 هدفًا مسلحا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية. من بين الأهداف التي هوجمت مسلحين، ومنشآت عسكرية، ومنصات إطلاق صواريخ مضادة للدبابات شكلت تهديدًا للقوات، ومستودعات أسلحة، وبنى تحتية إرهابية إضافية.
قال وزير الأمن يسرائيل كاتس في نقاشٍ عُقد عقب حوادث العنف ضد جنود الجيش الإسرائيلي وقوات الأمن: "لن نسمح أو نتسامح مع ظواهر خطيرة من هذا النوع تحت أي ظرف من الظروف. المهم هو إنفاذٌ جادٌّ من قِبَل الشرطة. سيتم إنشاء هيئة مشتركة، برئاسة الشرطة وبالتعاون مع الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك)، لتنسيق التعامل مع هذه القضية"