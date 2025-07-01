قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في بداية اجتماع الحكومة: "من المتوقع أن أسافر إلى الولايات المتحدة الأسبوع المقبل لعقد اجتماعات مع الرئيس ترامب. تأتي هذه اللقاءات في أعقاب النصر الكبير الذي حققناه في العملية في ايران." كما أشار إلى أنه، بالإضافة إلى ترامب، من المتوقع أن يلتقي أيضًا بنائب الرئيس جيه. دي. فانس، ووزير الخارجية ومستشار الأمن القومي ماركو روبيو، ووزير الدفاع بيت هاسيت، وممثل الرئيس لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف .