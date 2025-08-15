قد يعجبك أيضًا -

قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ، اليوم الجمعة، إن "حزب الله لن يسلم سلاحه، وسيخوض معركة، إذا لزم الأمر"، مهدداً بأنه "لن يكون هناك حياة للبنان إذا واجهت الحكومة الحزب"، يأتي ذلك بعدما كلفت الحكومة اللبنانية الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، على أن ينتهي من إعدادها بحلول نهاية أغسطس/ آب الجاري.

وأكد قاسم على أن "قرار الحكومة في 5 أغسطس/آب، بتكليف الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة، يجرد البلاد من السلاح الدفاعي أثناء العدوان ويسهل قتل المقاومة"وقال إن "الحكومة ستتحمل كامل المسؤولية في فتنة يمكن أن تحصل، ومسؤولية أي انفجار داخلي وأي خراب للبنان، وتخليها عن واجبها في الدفاع عن أمن لبنان ومواطنيها".

واعتبر نعيم قاسم أن "الحكومة اتخذت قراراً خطيراً جداً، خالفت فيه ميثاق العيش المشترك، وهي تعرض البلد لأزمة كبيرة". وتابع: "لا تزجوا الجيش في الفتنة الداخلية، الجيش الوطني سجله ناصع، وقيادته لا تريد الدخول في هذا المسار".

لمتابعتة التغطية السابقة انقر هنا