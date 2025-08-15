التغطية متواصلة| تقارير من لبنان: سلاح الجو الإسرائيلي يقصف النبطية
قال الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم ، اليوم الجمعة، إن "حزب الله لن يسلم سلاحه، وسيخوض معركة، إذا لزم الأمر"، مهدداً بأنه "لن يكون هناك حياة للبنان إذا واجهت الحكومة الحزب"، يأتي ذلك بعدما كلفت الحكومة اللبنانية الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة، على أن ينتهي من إعدادها بحلول نهاية أغسطس/ آب الجاري.
وأكد قاسم على أن "قرار الحكومة في 5 أغسطس/آب، بتكليف الجيش بوضع خطة لنزع سلاح حزب الله والفصائل المسلحة، يجرد البلاد من السلاح الدفاعي أثناء العدوان ويسهل قتل المقاومة"وقال إن "الحكومة ستتحمل كامل المسؤولية في فتنة يمكن أن تحصل، ومسؤولية أي انفجار داخلي وأي خراب للبنان، وتخليها عن واجبها في الدفاع عن أمن لبنان ومواطنيها".
واعتبر نعيم قاسم أن "الحكومة اتخذت قراراً خطيراً جداً، خالفت فيه ميثاق العيش المشترك، وهي تعرض البلد لأزمة كبيرة". وتابع: "لا تزجوا الجيش في الفتنة الداخلية، الجيش الوطني سجله ناصع، وقيادته لا تريد الدخول في هذا المسار".
الجيش الإسرائيلي: "بالتعاون مع سنغافورة، أُلقيت 127 طردًا إنسانيًا بالمظلات في أنحاء قطاع غزة من سبع دول مختلفة"
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، "لأول مرة، بالتعاون مع سنغافورة، أُلقيت 127 طردًا إنسانيًا بالمظلات في أنحاء قطاع غزة من سبع دول مختلفة. وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، وفي إطار التعاون بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والأردن وألمانيا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وسنغافورة، يواصل جيش الدفاع الإسرائيلي، اليوم الجمعة، من خلاله، سلسلة عمليات لتحسين الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة.
خلال الساعات الأخيرة، أُلقيت 127 طردًا إنسانيًا، بما في ذلك مواد غذائية، بالمظلات على سكان قطاع غزة من سبع دول مختلفة، بما فيها سنغافورة، التي انضمت إلى عمليات المظلات لأول مرة اليوم.
خارجية السلطة الفلسطينية تندد بــ"إرهاب المستوطنين الإسرائيليين"
نددت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية في بيان، اليوم الجمعة، بما وصفته بـ"إرهاب المستوطنين الإسرائيليين المتواصل"، واعتبرته "نتيجة لتحريض الحكومة الإسرائيلية"، وتابعت "ندين بشدة إرهاب المستوطنين وجرائمهم المتصاعدة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومركباتهم ومقدساتهم، كما حصل مؤخراً في قرية دوما جنوب نابلس وقرى عطارة وقرية أبو فلاح بمحافظة رام الله ويحدث باستمرار في مناطق الأغوار وقرية مسافر يطا في الخليل وعلى الطرق الرئيسية ومناطق (ج) عموماً".
وأضافت: "نحمّل الحكومة الاسرائيلية المسؤولية المباشرة عن تلك الجرائم التي تحدث بحماية جيش الاحتلال وبتحريض مستمر من وزراء في الحكومة المتطرفة".
وطالبت الخارجية الفلسطينية بما وصفته بـ"مواقف وإجراءات دولية أكثر جرأة لفرض الوقف الفوري للجرائم على دولة الاحتلال"، بحسب البيان.
فصائل فلسطينية تدعو مصر لرعاية اجتماع طارئ للاتفاق على "استراتيجية وطنية"
النائب اللبناني نزيه متى: فرض الجيش سلطته في لبنان لا يعني الخوض في حرب أهلية
الأمم المتحدة: "خطة إسرائيل لبناء مستوطنات جديدة تنتهك القانون الدولي والإخلاء القسري جريمة حرب"
قال متحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الجمعة، إن قرار إسرائيل بناء مستوطنة جديدة في القدس المحتلة غير قانوني بموجب القانون الدولي. وحذر من أن الخطة تهدد الفلسطينيين في المنطقة بخطر الإخلاء القسري الوشيك، وهو ما قال إنه جريمة حرب.
مصر للاتحاد الأوروبي: نرفض وندين تصريحات "إسرائيل الكبرى"
أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، رفض وإدانة التصريحات الإسرائيلية الأخيرة الداعية إلى تجسيد ما يسمى "إسرائيل الكبرى"، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية.
وأكد عبد العاطي رفض مصر القاطع لتوسيع العدوان الاسرائيلى فى غزة والقرارات الأخيرة بالتوسع فى الاستيطان بالضفة الغربية، قائلاً إن كل هذه الأمور تساهم في تأجيج التوترات والتصعيد وعدم الاستقرار في المنطقة.
وزير الخارجية المصري: توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو المسار الوحيد لتحقيق الاستقرار
قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الجمعة، إن توسيع مسار الاعتراف بالدولة الفلسطينية هو المسار الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة. وأكد عبد العاطي لنظيره البريطاني ديفيد لامي، ضرورة تصدي المجتمع الدولي للسياسات الإسرائيلية التي تنذر باتساع دائرة العنف في المنطقة.
نجل مروان البرغوثي: القيادة الفلسطينية على تواصل معنا لتنسيق التحركات الدولية
https://x.com/i/web/status/1956355708577824929
https://x.com/i/web/status/1956374657805795536
مبعوثة الأمم المتحدة فرانسيسكا ألبينزا تواصل إثارة الجدل: "حركة حماس ليست مجرد قتلة"
حزب الله العراقي يؤكد رفضه نزع سلاح الفصائل
انتقد حزب الله العراقي في بيان، اليوم الجمعة،، على خطى نظيره اللبناني، المطالبة بنزع سلاح "فصائل المقاومة تحت ذرائع واهية، سواء في العراق أو في لبنان"، وأكد على أنه يرفض نزع سلاحه وسلاح الفصائل المسلحة، مشدد على أن "مقاومة المحتلّين وردع المعتدين حقٌّ مشروع تكفله القوانين والشرائع".
و دعا إلى "دعم ترسانة المقاومة (في إشارة إلى الفصائل المسلحة) بالأسلحة المتطوّرة، وتعزيز إمكاناتها الفنية، ورفع قدراتها الدفاعية والتدميرية، لبلوغ أعلى درجات الجهوزية والاستعداد، لمواجهة أيّ تهديدٍ يطال البلاد والعباد".
المدير العام للوكالة الروسية للطاقة الذرية: روسيا تجري مفاوضات مع إيران حول بناء محطات طاقة نووية صغيرة على أراضيها
وزير العدل اللبناني عادل نصار: مفهوم بناء الدولة غير موجه ضد أي فريق في لبنان
رؤساء جمهورية وحكومة لبنانيون سابقون: أهمية الحاجة للحصول على دعم عربي ودولي للحكومة
نواف سلام: الحديث عن أن الحكومة اللبنانية تنفذ مشروعا أميركيا إسرائيليا هو حديث مردود
وزير العدل اللبناني: كلام نعيم قاسم يناقض موقف حزب الله نفسه الذي صادق على البيان الوزاري
أشرف ريفي: لا تراجع عن قرار الحكومة اللبنانية بحصر السلاح بيد الدولة
وزير العدل اللبناني: تهديد البعض بتدمير لبنان يضع حداً لمقولة إن السلاح هو للدفاع عن البلد