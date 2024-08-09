بعد تعيينه رئيساً للمكتب السياسي لحركة حماس بدلاً من إسماعيل هنية – قدم يحيى السنوار للوسطاء المصريين “موقفاً متشدداً” بشأن عدد من البنود في صفقة وقف إطلاق النار والإفراج عن المختطفين – جاء ذك وفق لما نشرته صحيفة "ناشيونال" بحسب عدة مصادر.

وهكذا، قالت مصادر مقربة من الوسطاء في المحادثات لصحيفة "ناشيونال" إن تعيين السنوار رئيساً للمكتب السياسي قد يخرج المفاوضات المشحونة أصلا عن مسارها بسبب موقفه المتصلب والمتشدد من استمرار الحرب في غزة.

إضافة الى ذلك - أفادت التقارير أن المصادر قالت إنه بعد وقت قصير من تعيينه، اتصل السنوار بوسطاء مصريين لنقل رسالته الحازمة - التي تضمنت شروط إطلاق سراح المختطفين: انسحاب إسرائيلي كامل من غزة وإطلاق سراح المعتقلين الفلسطينيين البارزين. كجزء من اتفاق وقف إطلاق النار لإنهاء الحرب.

كما أبلغ السنوار مصر أنه يعارض "بكل حزم" إدارة السلطة الفلسطينية لغزة بعد الحرب. بالإضافة إلى ذلك - أوضح أنه يعارض نشر قوة متعددة الجنسيات في غزة ما بعد الحرب للحفاظ على الأمن حتى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية.

إضافة إلى ذلك، قال أحد المصادر لـ"ناشيونال" إن "الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين يحتل مرتبة عالية جداً في قائمة أولويات السنوار. فهو يريد أن يرى الإفراج عن مروان البرغوثي وأحمد سعدات ، ولن يتنازل عن ذلك". ويشار إلى أن كلاهما يقضيان أحكامًا طويلة بالسجن في إسرائيل بعد إدانتهما بجرائم أمنية.

وذكر التقرير أيضًا أن السنوار يستخدم خطوط هاتف آمنة لتوصيل رسائله إلى أعضاء حماس، وأنه كثيرًا ما يغيرها حتى لا يكشف عن موقعه للجيش الإسرائيلي، كما أنه يتواصل في كثير من الأحيان مع قادة حماس الميدانيين من خلال رسائل مكتوبة مشفرة. لأن إسرائيل حددت مكافأة مالية قدرها 400 ألف دولار لمن يبلغ عن مكان السنوار أو يسلمه.

وأخيراً، اختتم التقرير بالتصريح التالي لأحد المصادر: "يبدو الآن أن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بين حماس وإسرائيل أمر مستبعد للغاية. ومن الممكن أن تستأنف المفاوضات يوماً ما، لكن حماس ستتخذ موقفاً متشدداً. وقد لا يكون هناك وقف لإطلاق النار. ويحظى السنوار بدعم كامل من حماس وفصائل ’المقاومة’ الأخرى - وبالتالي فهو لن يتسرع في تقديم تنازلات".