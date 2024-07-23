حفيدة مختطف قتل بالأسر في غزة لـi24NEWS: "كان بإمكانهم إنقاذ حياة جدي، الذي قُتل في الأسر"

تحدثت إيليا دانتزيج، حفيدة أليكس دانتزيج الذي تم اختطافه وقتل لاحقا في الأسر في غزة، مساء الاثنين مع أورين فايجنفيلد، مقدم النشرة الأولى على قناة i24NEWS العبرية وقالت: "لقد قُتل جدي في الأسر، لقد عانى لعدة أشهر، وقُتل هناك أيضًا، لم يتبقى لهم الوقت للعيش، ويجب إعادتهم، على الأقل أولئك الذين ما زالوا على قيد الحياة".

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"لقد تم اختطاف جدي وتركه ويواصلون التخلي عنه. لقد تم اختطاف جدي حيا، وقتل في الأسر وكان بإمكانهم إعادته حيا. كان بإمكانهم فعل ذلك، لكنهم استمروا في التخلي عن المختطفين. هناك 120 مختطفا ومختطفة، هناك بشر في الأسر، ويتلاعبون بنا، ماذا حدث أين ذهبت قيمة حياة الإنسان وهي القيمة العليا؟

"كل يوم في الأسر يعرض المختطفين للخطر، ليس هناك وقت، ليس هناك أسبوعين، بيبي يعتقد أنهم يعانون ولن يموتوا، ولكن يؤسفني أن أقول لك، جدي قُتل في الأسر، لقد عانى عدة أشهر، وقُتل هناك أيضًا، وليس لديهم الوقت، ويجب إعادة أولئك الذين هم على قيد الحياة على الأقل. لا نريد إعادة 120 نعشًا، ان أعادوا مختطفين أحياء سيكون لدينا نوع من الراحة".

يُشار الى أن الجيش الإسرائيلي أبلغ الاثنين عائلات المختطفين أليكس داننزيج وييجاف بوخستاب أنه وفقًا للمعلومات الاستخبارية الواردة، فإن الاثنين لم يعودا على قيد الحياة، وما زالا محتجزين لدى حماس مع 118 مختطفًا آخرين مصيرهم غير معروف.