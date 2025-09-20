الرئيس ترامب يدعي مرة أخرى: "هناك حوالي 40 مختطفًا ميتًا"

قد يعجبك أيضًا -

تطرق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الليلة (بين الجمعة والسبت) إلى قضية المختطفين والحرب في غزة، وفي تصريحاته أشار إلى معطيات مربكة وحتى متناقضة. في البداية قال: "هناك بين 32 إلى 38 مختطفًا قتيلًا، معظمهم شباب"، ثم ادعى: "لدينا قرابة 40 مختطفًا قتيلًا. هناك 20 مختطفًا على قيد الحياة - على الأرجح أقل".

الرئيس الأمريكي أشار أيضًا إلى أنه سيصل إلى الأمم المتحدة الأسبوع المقبل وسيلقي كلمة. وقال الرئيس"كل يوم هو وقت طويل عندما يتعلق الأمر بغزة، إسرائيل والشرق الأوسط. الأمر صعب، لكننا سنحلها بطريقة ما"، وتابع "لكن لا يجوز أن ننسى السابع من أكتوبر، فقد كان أحد أبشع الأيام في التاريخ. قُطعت رؤوس الأطفال".

بخصوص قرار الأمم المتحدة الذي يقول إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة قال: "لم أر ذلك، لكن هل ارتكب أحد إبادة جماعية في السابع من أكتوبر؟ ما رأيكم في ذلك؟ كانت تلك إبادة جماعية على أعلى مستوى. قتل، إبادة جماعية، أطفال قُطِّعوا إلى نصفين، أذرع ورؤوس قُطعت، أليس هذا أيضاً إبادة جماعية؟".

تطرق ترامب أيضًا أول أمس إلى الحرب في غزة وقال إنه يطالب بالإفراج عن المخطوفين "هنا والآن". وأشار إلى أنه شاهد تسجيلات من السابع من أكتوبر وأضاف: "كنت أتمنى ألا أضطر لرؤيتها. حماس قالت إنها ستستخدم المخطوفين كطُعم - هذا أمر قاس جدًا".

بحسب أقواله، لديه خلافات مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، من بينها في هذا الموضوع وفي موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية: "أنا لا أتفق معه، لدينا العديد من نقاط الخلاف".