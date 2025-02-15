أعلام عربية وأسلحة إسرائيلية ورسالة لوالدة مختطف إسرائيلي : رسائل نقلتها حماس خلال عملية تسليم المختطفين الإسرائيليين

بعثت حركة حماس خلال عملية تسليم المختطفين الإسرائيليين الثلاثة في خان يونس من أمام منزل يحيى السنوار عدد من الرسائل، حيث اتسم اليوم وفقا لمراسلنا سعيد محاجنة "بتنظيم أكبر من قبل حماس مقارنة بالتسليم السابق الذي حدث بنفس المكان ولاقى انتقادات وبدون فوضى، اليوم شاهدنا أكثر من زي للكتائب ما يشير لمشاركة أكثر من كتيبة للقسام" لافتا الى أن عناصر حماس حملوا مجموعة قطع أسلحة إسرائيلية تم الاستيلاء عليها خلال هجوم السابع من أكتوبر ومنها قطع يستخدمها الجيش الإسرائيلي خلال الاقتحامات في الضفة الغربية".

وعن العبارات التي وضعتها حماس على المنصة علق سعيد :"وضعت الفصائل الفلسطينية ثلاث عبارات ، الأولى ’لا هجرة إلا للقدس’، والثانية ’نحن الطوفان يا قدس فاشهدي" وثالثا ’عبرنا مثل خيط الشمس’، إضافة الى الأعلام العربية" وتشدد على أن لا هجرة الا لغزة" ولفت سعيد محاجنة إلى أن "بعض عناصر القسام ارتدوا زي الجيش الإسرائيلي"

ومن اللافت على المنصة هو صور لقادة القسام الذين اغتيلوا من الجيش الإسرائيلي ولم يتم التحدث عنهم حتى الآن من قبل القسام، "ومن الواضح أن القسام قام بنعيهم من خلال هذه الصور ، ومن هذه الأسماء نذكر مدحت المباشر وتيسير المباشر، مدحت المباشر كان قائد القسام في خان يونس ، تيسير المباشر هو قائد الكتيبة الغربية جنوب قطاع غزة، شادي بارود نائب ركن الاستخبارات في كتائب القسام ، سامر أبو دقة ، مسؤول ملف الطائرات المسيرة إضافة الى مصطفى الأسطل وهو نائب عام القضاء في القسام ، والأخير هو أبو العلاء رضوان أحد قادة التصنيع العسكري في القسام ، هؤلاء قادة كبار في القسام والقسام تنعاهم".

إضافة الى "صورة الجندي الإسرائيلي متان تسورجر مع عبارة الوقت ينفذ وهي رسالة والدته ، وهي ناشطة بارزة بعملية المطالبة بعودة المختطفين الإسرائيليين والتي باتت رمز لكل هذا الحراك المطالب باستعادتهم ، وضد سياسة نتنياهو الذي تتهمه بالمماطلة"

هذا ووصلت وحدة الظل التابعة لكتائب القسام الى ساحة تسليم المختطفين في خان يونس على متن مركبة استولت عليها من البلدات الإسرائيلية في غلاف غزة خلال هجوم السابع من أكتوبر.

هذا وأكدت حماس في بيان أن الرسائل اليوم خلال عملية التسليم كانت موجهة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بعد إعلانه عن خطة "تهجير الغزيين".