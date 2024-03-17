سموتريش يتهم ضباط القيادة العامة للجيش الإسرائيلي "بالمسؤولية عن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر"

اتهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش مساء اليوم القيادة العامة للجيش الإسرائيلي بالمسؤولية عن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر. وقال سموتريش :"ضباط القيادة العامة مسؤولون عن المصيبة الكبيرة".

وأضاف خلال مقابلة مع هيئة البث الرسمية "كان" قائلا :" ندعمهم الآن بنسبة 100% في الحرب - حتى النصر ونقف خلفهم، حتى مع القرارات التي لا نحبها تمامًا. لأنهم الآن هم الذين يقودون الحرب. لكن ماذا يمكننا أن نفعل، لقد فشلوا. دعوهم يقودون الحرب ويخلوا أماكنهم بعدها. ليس لدينا ثقة في هيئة الأركان العامة، لكن ليس لدينا خيار حتى تنتهي الحرب. هيئة الأركان العامة التي فشلت لن تشكل الجيل القادم من القيادة. سيتم تعيين هيئة أركان عامة أخرى تتعلم الدروس".

وبخصوص إبرام صفقة لإعادة مختطفين مع حماس :"لا يوجد حاليا اقتراح مطروح على الطاولة يمكن الموافقة عليه". ووفقا له "إن كنا حاليا في ذروة عملية في رفح، لكنا منذ وقت طويل استعدنا المختطفين، إرسال الآن وفد الى قطر يبعث شعور بعدم الثقة والضعف". وأضاف سموتريش أن :"حماس تسعى الى صورة انتصار" وأن "الإفراج بالجملة عن الإرهابيين هو أيضًا احتفال لحماس".

سيطلب الفريق المهني المسؤول عن المفاوضات مع حماس الليلة من كابينيت الحرب الحصول على تفويض ممتد لإدارة الاتصالات، تمهيدا لمغادرته المتوقعة إلى قطر غدا. وسيتلقى الوفد، برئاسة رئيس الموساد ديدي بارنياع، تعليمات من كابينيت الحرب والمجلس الوزاري المصغر.