غارة إسرائيلية تغتال محمد علي جمول قائد الوحدة الصاروخية لقطاع الشقيف التابع لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الجيش هاجم محمد علي جمول بطائرة مسيرة وقتله. وكان علي جمول قائد الوحدة الصاروخية والقذائف في قطاع الشقيف التابعة لمنظمة حزب الله، وقتل جمول فجر اليوم، إثر استهداف سيارته بغارة جوية إسرائيلية على طريق فرعية في بلدة دير الزهراني – قضاء صيدا.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان إن جمول قام خلال الحرب "بدفع وتوجيه محاولات إطلاق نار عديدة باتجاه الجبهة الداخلية الإسرائيلية وقوات الجيش الإسرائيلي، وشارك مؤخرًا في محاولات لاستعادة البنية التحتية المسلحة لحزب الله في المنطقة". وأضاف: "تُشكل أنشطة علي جمول انتهاكًا صارخًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان. سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل على إزالة أي تهديد لدولة إسرائيل".

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وعلى صعيد متصل، أعلن الجيش الإسرائيلي الليلة أنه هاجم أهدافًا استراتيجية في منطقة اللاذقية في سوريا، بما في ذلك مستودعات أسلحة وصواريخ ساحل-بحر. ويمثل هذا الهجوم استئنافًا للنشاط العسكري الإسرائيلي في سوريا بعد فترة من الهدوء النسبي. وذكر بيان رسمي أن القوات هاجمت مؤخرًا مستودعات أسلحة تحتوي على صواريخ ساحلية-بحرية في منطقة اللاذقية، بالإضافة إلى هدف آخر يحتوي على مكونات صواريخ أرض-جو تابعة للنظام السوري.

وعلق وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، على الهجمات قائلاً: "هاجم الجيش الإسرائيلي ودمر أسلحة استراتيجية في جميع أنحاء سوريا هذا المساء كانت تشكل تهديدًا مباشرًا لدولة إسرائيل. لن نسمح بالتهديدات، ولن تكون هناك حصانة لأي طرف - سنواصل حماية أمن إسرائيل".