مسؤول عربي لـi24NEWS: تقدم في المحادثات بشأن نزع سلاح حماس

أفاد مسؤول عربي لقناة i24NEWS أن هناك "تقدماً كبيراً في المحادثات بين مصر وحماس حول نزع سلاح الحركة" . قال المسؤول إنه من المتوقع أن تتوصل الحركة إلى اتفاق داخلي حول هذه المسألة. وأضاف: "هذه التطورات تفسر اجتماع رؤساء المخابرات في مصر وتركيا وقطر".

مع ذلك، ذكر المصدر أن الحل الذي يلوح في الأفق لا يُتوقع أن يكون مقبولاً لدى إسرائيل، بموجبه سيبقى السلاح الخفيف في يد حماس. في السياق ذاته، قال مؤخراً مسؤول في حماس لصحيفة "الشرق الأوسط" إن "الصواريخ والأنفاق لن تبني الحركة". وأضافت مصادر في حماس أن التنظيم يفقد الدعم، وأن عليهم "التفكير خارج الصندوق".

المناقشات في قيادة حماس تتعلق بضمان استمرار مشاركة الحركة في "القرارات الوطنية الفلسطينية". من بين أمور أخرى، يقوم عدد من القياديين المقيمين في الخارج بالترويج لمبادرة للانضمام إلى منظمة التحرير الفلسطينية. وأضاف المصدر العربي لـ i24NEWS: "لا يوجد اتفاق سري بين حماس والأمريكيين، وويتكوف كشف عن تفاهمات تتعلق بموقف حماس".