حماس تعلن نيتها تسليم جثمان مختطف إسرائيلي الساعة الخامسة
سيُفتح المعبر بعد أن أعلنت التنظيمات في قطاع غزة عن نيتها تسليم جثمان مختطف إسرائيلي • سيُعاد فتح معبر رفح لعبور سكان غزة إلى مصر، والسبب: "بضغط أمريكي".
أعلنت حركة حماس اليوم (الأربعاء) عن نيتها تسليم جثمان مختطف في الساعة الخامسة مساءً،. وأكد ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلي الإسرائيلي في بيان له أن المعلومات التي تم الحصول عليها من قطاع غزة، والتي تم نشرها يوم أمس، لا تتعلق بأي من الجنود أو المدنيين الإسرائيليين المختطفين.
في خطوة لافتة، أعلن معبر رفح عن إعادة فتحه اليوم أمام حركة المدنيين من قطاع غزة إلى مصر. وقال مصدر أمني لموقع i24NEWS إن القرار جاء نتيجة لضغوط أمريكية على الحكومة المصرية. وأوضح المصدر أن حركة حماس سمحت بفتح المعبر في إطار التفاهمات المتعلقة بتسليم الجثمان الإسرائيلي.كما أشار مصادر في حماس إلى أن المقاتلين الذين تحصنوا في أنفاق رفح قد ظلوا داخل الأنفاق لفترة تزيد عن ثمانية أشهر.
مصادر أمنية أكدت لموقع i24NEWS اليوم (الأربعاء) أن قرار فتح معبر رفح أمام الفلسطينيين للعبور جاء نتيجة لضغط أمريكي. يأتي هذا القرار بعد أقل من يومين من المحادثة بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث تم بحث قضايا متعددة تتعلق بالأوضاع في قطاع غزة.
تفاصيل القرار
وبحسب المعلومات الواردة، فإن الاتفاق يتضمن السماح للفلسطينيين بمغادرة غزة، ولكن دون السماح لهم بالعودة، في الوقت الذي لم يُحل فيه بعد موضوع الجثث المفقودة. ورغم أن الاتفاق كان ينص على السماح للمرور بشكل ثنائي (دخول وخروج) عبر المعبر، فإنه في المرحلة الحالية، تم الموافقة على خروج الفلسطينيين فقط في ظل تعقيدات ترتبط بقضية إعادة جثث الجنود الإسرائيليين.
معلومات إضافية
من المتوقع أن يكون هناك عدد محدود من الفلسطينيين المسموح لهم بالعبور يوميًا، ويُقدر أن العدد سيكون بضع عشرات. وكان من المفترض فتح المعبر للمرور منذ 18 أكتوبر الماضي، ولكن تم تأجيله في اللحظة الأخيرة بسبب انتهاكات من جانب حماس. وحتى الآن، لم يتم إعادة الجثث، ولكن إسرائيل قررت الاستجابة للضغط الأمريكي بشكل جزئي.
أعلن ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم (الأربعاء) أنه بعد إتمام عملية التحقق في المركز الوطني للطب الشرعي، تبين أن المواد التي تم إحضارها من قطاع غزة والتي تم فحصها في الأيام الأخيرة لا ترتبط بأي من الجثث المفقودة أو الجثث التي يُعتقد أنها تعود لإسرائيليين تم اختطافهم أو قتلهم في غزة.
قدمت مصادر حماس لصحيفة الشرق الأوسط تفاصيل عن عناصر حماس الذين كانوا في أنفاق رفح خلال الحرب: "قضى عناصر حماس معظم فترة الحرب التي استمرت عامين في أنفاق مدينة رفح، رغم وجود الجيش الإسرائيلي فوق الأرض ودخوله العديد من الأنفاق التي استخدموها. وأوضحت المصادر أنه خلال أول أسبوع من وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، خرج عناصر حماس إلى خارج الأرض ثم عادوا إلى الأنفاق عند استئناف الحرب.
وأشار أحد المصادر إلى أنه "قبل استئناف القتال، ورغم انتشار الجيش في رفح، تمكن عناصر حماس من الخروج إلى خارج الأرض والوصول إلى خان يونس والتواصل مع قادتهم والاجتماع بهم. كما أفادت التقارير أن نائب قائد كتيبة شرق رفح، إسماعيل أبو لبيدة، الذي قُتِل، كان حاضرًا أيضًا عند تسليم المختطف الإسرائيلي، أبرا منغستو، وأن أبو لبيدة وقائد الكتيبة، محمد البواب، الذي قُتِل أيضًا، كانا من بين المسؤولين عن اختطاف هدار غولدين عام ٢٠١٤.
وأشار المصدر إلى أنه "بعد أيام من استئناف الحرب، عاد المسلحون إلى رفح عبر الأنفاق، ثم عادوا إلى مواقعهم فوق الأرض". وأضاف المصدر: "بقي بعض الأشخاص في الأنفاق لنحو ثمانية أشهر. كانت الأنفاق مُجهزة مسبقًا بكميات معينة من الطعام والماء. وربما اعتمدوا أيضًا على أي طعام وجدوه".
