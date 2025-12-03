قدمت مصادر حماس لصحيفة الشرق الأوسط تفاصيل عن عناصر حماس الذين كانوا في أنفاق رفح خلال الحرب: "قضى عناصر حماس معظم فترة الحرب التي استمرت عامين في أنفاق مدينة رفح، رغم وجود الجيش الإسرائيلي فوق الأرض ودخوله العديد من الأنفاق التي استخدموها. وأوضحت المصادر أنه خلال أول أسبوع من وقف إطلاق النار في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، خرج عناصر حماس إلى خارج الأرض ثم عادوا إلى الأنفاق عند استئناف الحرب.

وأشار أحد المصادر إلى أنه "قبل استئناف القتال، ورغم انتشار الجيش في رفح، تمكن عناصر حماس من الخروج إلى خارج الأرض والوصول إلى خان يونس والتواصل مع قادتهم والاجتماع بهم. كما أفادت التقارير أن نائب قائد كتيبة شرق رفح، إسماعيل أبو لبيدة، الذي قُتِل، كان حاضرًا أيضًا عند تسليم المختطف الإسرائيلي، أبرا منغستو، وأن أبو لبيدة وقائد الكتيبة، محمد البواب، الذي قُتِل أيضًا، كانا من بين المسؤولين عن اختطاف هدار غولدين عام ٢٠١٤.

وأشار المصدر إلى أنه "بعد أيام من استئناف الحرب، عاد المسلحون إلى رفح عبر الأنفاق، ثم عادوا إلى مواقعهم فوق الأرض". وأضاف المصدر: "بقي بعض الأشخاص في الأنفاق لنحو ثمانية أشهر. كانت الأنفاق مُجهزة مسبقًا بكميات معينة من الطعام والماء. وربما اعتمدوا أيضًا على أي طعام وجدوه".