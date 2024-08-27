قائد في لواء احتياط بالجيش الإسرائيلية: "الصهيونية الدينية - طائفة من أكلة الموت"

أدلت عدي إنجيرت، وهي الضابطة المسؤولة عن الصحة العقلية في لواء احتياط ألكسندروني (16) الإسرائيلي في ممر نيتسريم ، بسلسلة من التصريحات الشديدة والقاسية ضد المقاتلين في قطاع غزة والجمهور القومي المتدين. وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي اليوم (الثلاثاء) أن "الحدث قيد الفحص".

وفي سلسلة تغريدات على شبكة التواصل الاجتماعي X، ادعت إنجرت، من بين أمور أخرى، أن قائد اللواء الجديد، الملازم أول موشيه بيسيل، دعا إلى "الإبادة الجماعية" – وذلك في رسالة بعثها إلى المقاتلين، عندما كتب: "حتى النصر".

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وفي تغريدة أخرى، كتبت عن لالي درعي، والدة الجندي سعدية درعي الذي قتل بالحرب في غزة، أنها “تفتخر بالموت. إنه أمر فظيع، تلك هي الصهيونية الدينية. طائفة من آكلي الموت".

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وغضب مقاتلو الاحتياط في اللواء من التصريحات، وأرسلوا مناشدات إلى القادة يطالبون بإقالتها. وأرسلت زوجات مقاتلو لواء الاحتياط رسالة تطالب بإقالتها، وكتبن: "لا يمكننا أن نقبل حقيقة أن مثل هذه المرأة ستكون مسؤولة عن الصحة العقلية لأزواجنا".

وأدلى عضو الكنيست سيمحا روتمان أيضًا بتصريحات عن هذه القضية، وبعث رسالة إلى وزير الأمن يوآف غالانت ورئيس هيءة الأركان هرتسي هليفي، طالب فيها بإجراء تحقيق كبير واتخاذ إجراءات قيادية: "لا يمكن الشك في خطورة الأمر. من المستحيل أن يضطر جنود الصهيونية الدينية، الذين يخدمون ويخاطرون بأرواحهم (وللأسف الكثير منهم يسقطون في المعركة)، إلى طلب العلاج النفسي من ضابط يحتقرهم، ويطلق عليهم "طائفة من أكلة الموت" وقارنهم بالأعداء"

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "هذه الأمور خطيرة ولا تتوافق مع ما هو متوقع من القادة في الجيش الإسرائيلي. الحادث قيد الاستيضاح".

من جانبه رد قائد الوحدة في بيان :"أعزائي الحدث مع ضابطة الصحة النفسية تحت السيطرة، ستصل غدا الي للاستيضاح ومن هناك سنتقدم باموضوع، أتفهم الأشخاص والعائلات، ومن المؤسف جدا أن يحدث ذلك, اطالبكم عدم مواصلة إشعال المنطقة"