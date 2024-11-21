مسؤول أمني كبير لـi24NWS: حماس تريد التوصل إلى اتفاق والأوضاع أفضل من أي وقت مضى

قال مسؤول أمني كبير لـi24NEWS اليوم (الخميس) إن "حماس تريد صفقة، صفقة للرهائن - لقد تخلت عن مطلب إنهاء الحرب". وأضاف وأكد أن "شروط صفقة الرهائن أفضل من أي وقت مضى. وتشير التقديرات إلى أنها مهتمة بالتوصل إلى اتفاق يتضمن صفقة مرحلية مدتها 42 يوما - وبهذا يمكننا البدء في التحرك. والآن تتولى المؤسسة الأمنية إدارة وصياغة الرد."

وبحسب قوله فإن الظروف نضجت بسبب النشاط في شمال قطاع غزة. وأوضح المصدر أن "أحد أدوات الضغط الفعالة التي تمارسها إسرائيل على حماس هو عودة سكان غزة إلى شمال قطاع غزة مع التوقيع على اتفاق".

وكشف المصدر عقب كلامه، أنه "جرى نقاش برئاسة وزير الأمن الإسرائيلي حول انخراط شركة أمنية خاصة، كما ناقش كبار المختصين المهنيين الموضوع ويتجهون نحو إعداد خطوة تجريبية اولى"، بحسب ما قاله المصدر، ستقوم شركة أمنية أمريكية خاصة بإنشاء مركز لتوزيع المواد الغذائية لسكان غزة في مركز توزيع آمن شمال قطاع غزة.

وأضاف: "من لحظة توقيع الاتفاق - سيبدأ التوزيع خلال 40 يوما، حيث أن هناك أمور يجب استكمالها مثل شراء العربات المدرعة"، مضيفا أن "التمويل لن يكون إسرائيليا بشكل مباشر، لكنه من الممكن أن تدفع إسرائيل بشكل غير مباشر".

وهناك قضية أخرى ظهرت وهي إيران - عندما أشار المسؤول الكبير إلى أنه "للمرة الأولى أصبحت الظروف مهيأة للهجوم على البرنامج النووي الإيراني. وقد تمت ضبط الأنظمة لتتناسب مع الفرصة المتاحة لمهاجمة إيران، بما في ذلك البرنامج النووي - هناك ضرورة ولأول مرة عمليا توجد امكانيات"

وبحسب قوله، فإن كل الجهات تستعد لهذه العملية، والعمليات التي تم القيام بها بالفعل والإدارة الجديدة التي ستأتي ستوفر فرصة لإزالة هذا التهديد. وأوضح أن "العقوبات رادع وهي مهمة، لكن هناك مجالا لاتخاذ القرار".