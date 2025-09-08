التقدير في إسرائيل: احتمال التوصل إلى صفقة بصيغة ترامب - ضئيل

قد يعجبك أيضًا -

تقدر إسرائيل أن إمكانية التوصل إلى صفقة مختطفين على غرار صفقة ترامب ضئيلة، هذا ما أفاد به المراسل السياسي للقناة العبرية جاي عزريئيل لأول مرة هذا المساء (الاثنين) . وعلمت i24NEWS أيضا أنه على الرغم من ذلك، فإن إسرائيل لا تغلق الباب أمام هذا الاحتمال، ولذلك لا يتوقع أن نشهد فتح أبواب الجحيم على حركة حماس بأكملها هذا المساء.

في وقت سابق من اليوم، قال مسؤول إسرائيلي مطلع على التفاصيل لقناة i24NEWS إن توقيت اقتراح ترامب مرتبط أيضاً بالخطوات السياسية المتوقعة في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية الشهر. ففي ذلك الوقت، ستعلن مجموعة من الدول الغربية عن اعترافها بدولة فلسطينية، ويهدف اقتراح الرئيس، من بين أمور أخرى، إلى المساعدة في وقف هذا التحرك.

كما هو معروف، الرئيس ترامب يعرض أمام الأطراف حله لإنهاء الحرب وإطلاق سراح جميع المختطفين المطروح على الطاولة - مبادرة دراماتيكية وهناك من سيقول طموحة، بموجبها سيُطلب من حماس إطلاق سراح جميع المختطفين الـ48، الأحياء والأموات، دفعة واحدة في اليوم الأول من الصفقة. في المقابل، ووفقًا للمقترح الأمريكي، ستفرج إسرائيل عن آلاف السجناء الفلسطينيين الإمنيين "، كما ستوقف عملية "مركبات جدعون 2" لاحتلال مدينة غزة.

وفقًا للمبادرة الأمريكية، فور الإفراج عن المختطفين والسجناء الفلسطينيين بالتوازي، ستبدأ مفاوضات برعاية ترامب لإنهاء الحرب. القتال لن يُستأنف ما دامت الاتصالات قائمة. اقتراح ترامب هو صفقة شاملة. مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو أفادوا عند نشر تفاصيل الاقتراح أن "إسرائيل تدرسه بجدية كبيرة، ولكن على ما يبدو حماس ستواصل رفضها".

تم التلقي من حماس خلال الليل رد مبهم وغير حاسم، يفيد بأن "الحركة مستعدة للجلوس إلى طاولة المفاوضات مقابل إعلان واضح عن إنهاء الحرب، وانسحاب كامل من القطاع، وتشكيل لجنة فلسطينية لإدارة غزة".

ولم يصدر بعد رد من واشنطن على بيان حماس