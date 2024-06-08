هنية : حماس لن توافق على اتفاق لا يضمن أمن شعبنا

بعد إعلان الجيش الإسرائيلي استعادة أربعة مختطفين إسرائيليين من القطاع ، نشر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية بيانا اليوم قال فيه "إن حماس لن توافق على أي اتفاق لا يضمن أم شعبنا، قبل كل شيء شعبنا قبل أي شيء آخر". وتابع هنية "إن اعتقد الاحتلال أنه سينجح بأن يفرض علينا قراراته بالقوة فهو واهم".

ويشار الى أن صحيفة "وول ستريت جورنال" أفادت اليوم أن الولايات المتحدة مارست ضغوطات على الوسطاء قطر ومصر لتهديد حماس ليس فقط بالطرد من الدوحة انما بالاعتقال، عقوبات وتجميد أصول مالية إن لم يوافقوا على الصفقة مع إسرائيل، جاء هذا وفقا لمسؤولين مطلعين على المحادثات.

يأتي التهديد بعد أن أوضح رئيس المخابرات الأمريكية عن طريق الوسطاء لرئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية أنه ستكون ضمانات للوسطاء بأن مفاوضات وقف إطلاق نار دائم ستبدأ في الأسبوع الثالث من المرحلة الأولى للصفقة. إضافة لذلك سيتم الاتفاق على الشروط لوقف إطلاق نار دائم حتى الأسبوع الخامس. هنية رفض العرض، وقال إن حماس ستقبل عرض الصفقة فقط إن التزمت إسرائيل كتابيا بوقف إطلاق نار دائم.

رد هنية قاد الى تهديدات الوسطاء، قطر ومصر، الذين أشاروا أمام حماس أن الحديث يدور عن طلب الولايات المتحدة. ويبدو أن التهديدات قادت الى تأثير عكسي حيث أعلن هنية بعدها الخميس الماضي بأنه لن يوافق على صفقة لا تلتزم بشروط حماس وزعم أن الصفقة التي عرضها بايدن غير مقبولة على حماس لأنها لا تضمن انتهاء الحرب.