"مصر حسمت قضية التهجير وما يحدث بغزة ليس مسؤولية الجيش المصري وحده بل العرب جميعا "

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على خلفية الانتقادات تجاه مصر بخصوص فتح معبر رفح والاحتجاجات أمام الممثليات المصرية في أنحاء العالم أكد المحلل المصري ماك شرقاوي أن "الموقف المصري المتمثل برفض الرئيس السيسي لتهجير أهالي غزة كان له الفضل بحسم قضية التهجير، بعد تأكيد السيسي بأنها خط أحمر " وأن العلاقات المصرية الأمريكية لم تتأثر بذلك. لمتابعة تصريحه في الفيديو المرفق.

وجاءت تصريحات شرقاوي خلال برنامج المناظرة اليومية الذي قدمته لورين وهبي وقال إن" وأكد أن "مصر حسمت قضية التهجير بعد أن أكدت أنها خط أحمر واليمين المتطرف لم يعد يتحدث عن أي تهجير قسري" وشدد على أن "مصر لن تدخل بعمل عنيف مع إسرائيل إذا ما اعتدت إسرائيل عليها ، ما يحدث في قطاع غزة ليس مسؤولية الجيش المصري وحده بل مسؤولية الإنسانية كافة وجميع الدول العربية، الجيش المصري لن يتورط بحرب ما لم يتم الاعتداء على أراضيه"،

وشدد على أن "الرئيس السيسي رفض زيارة البيت الأبيض، وهو ما أغضب ترامب، إلى أن مسؤولي الإدارة أوضحوا له أنه لا يمكن المساس بالعلاقات مع مصر .. وحتى الكونغرس الأمريكي أفرج عن شحنتي سلاح واحدة منذ ثلاثة أشهر بقيمة خمسة ملايين دولار تشمل صواريخ ستينغر المتطورة المضادة للطائرات والصواريخ المتطورة وأفرجوا عن صواريخ أخرى الأسبوع الماضي وتضم صواريخ سطح - جو"

رابط الحلقة كاملة: