التغطية مستمرة| الجيش الإسرائيلي: الحوثيون يعيدون الكرّة للمرة الثالثة على التوالي ويتم اعتراض طائرة مسيرة تتجه صوب شواطئ بات يام جنوب تل-أبيب
تم اعتراض طائرة فوق بلدات غلاف غزة فيما أسقطت الأخرى فوق البحر المتوسط وأعقبتها الثالثة قبل وصولها مجال بات يام • الجيش الإسرائيلي يكشف عن إطلاق 40 صاروخا و320 طائرة مسيرة من اليمن منذ بداية الحرب
اليوم 461 من الحرب: كشفت وسائل إعلام في لبنان أن إسرائيل هاجمت عدة أهداف ليل أمس (الخميس) في قرية حولا وميس الجبل وقرية رب الثلاثين في جنوب البلاد. في الأثناء نفذ التحالف الأمريكي البريطاني سلسلة غارات في اليمن، بينها مدينة الحديدة ومحافظة عمران، ضد أهداف حوثية. وفي غلاف غزة تم تفعيل صفارات إنذار كاذبة.
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ماكرون سيزور لبنان: سنساعد الرئيس المنتخب على تشكيل الحكومة
أعلن قصر الإليزيه في فرنسا أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيزور لبنان "قريباً جداً". وجاء في البيان أن فرنسا ستدعم محاولات الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون تشكيل حكومة جديدة في البلاد "تكون مضطرة إلى تنفيذ إصلاحات لاستعادة الاقتصاد والاستقرار في بيروت".
للمرة الثالثة على التوالي مساء اليوم الخميس: مسيرة من اليمن تطلق باتجاه شواطئ بات يام في إسرائيل ويتم اعتراضها
حركة الجهاد الإسلامي ترحب بانتخاب جوزيف عون رئيساً للبنان
رئيس حزب القوات اللبنانية المسيحية سمير جعجع عن انتخاب جوزيف عون رئيساً: "ما حصل اليوم ليس "إجماعاً"، بل أن المعارضة فشلت في فعل أي شيء، باستثناء "التصويت لجوزيف عون"
الرئيس بايدن يهنئ لبنان بانتخابه جوزيف عون رئيسا
هنأ الرئيس الأميركي جو بايدن لبنان بانتخاب رئيس بعد أن صوت البرلمان اللبناني اليوم الخميس على رئيس توافقي أرسى الاختيار على العماد جوزيف عون.
وقال بايدن: "يأتي انتخاب الرئيس عون بعد ستة أسابيع فقط من نجاح الولايات المتحدة في تأمين نهاية للقتال بين حزب الله وإسرائيل. والآن، سيتولى الرئيس عون قيادة حاسمة في الوقت الذي ينفذ فيه لبنان وإسرائيل وقف إطلاق النار بالكامل، وفي الوقت الذي يعود فيه مئات الآلاف من الناس إلى ديارهم ويعيشون في سلام. لبنان يتعافى ويعيد البناء. الرئيس عون يحظى بثقتي. أعتقد بشدة أنه هو الزعيم المناسب لهذه الفترة.
مؤسسة "هند رجب" ترفع دعوى قضائية ضد جندي إسرائيلي آخر تدعي أنه موجود في السويد
تواصل مؤسسة هند رجب سعيها لملاحقة الجنود والضباط الإسرائيليين الضالعين بتدمير منازل الفلسطينيين في غزة وفق زعمها. هذه المرة طالبت بالتحقيق مع قناص إسرائيلي يتواجد في السويد على ما أكدت. في الأسبوع الماضي، أمرت محكمة في البرازيل بالتحقيق مع جندي إسرائيلي للاشتباه في ارتكابه جرائم حرب في غزة، وذلك في أعقاب شكوى قدمتها مؤسسة هند رجب الفلسطينية، التي تعنى بأبحاث حقوق الإنسان وجرائم الحرب ومقرها بروكسل. ووفق التقارير فإن الجندي الإسرائيلي هو أحد الناجين من الهجوم على حفل نوفا يوم 7 أكتوبر، علما أنه تمكن من مغادرة البلاد والعودة إلى إسرائيل.
مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي- ما مصيره في مجلس الشيوخ؟
أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بهدف الضغط عليها بعد "أعمال تعتبر موجهة بشكل غير عادل ضد إسرائيل". وقد تم إقرار مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140. وقد تشمل العقوبات فرض قيود اقتصادية أو قيود على دخول المسؤولين القضائيين إلى الولايات المتحدة. ورغم الدعم الحزبي الذي يحظى به الاقتراح في مجلس النواب، فإنه لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث للمقترح في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج إلى 60 صوتا لإقراره.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدولية أصدرت نهاية العام المنصرم مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المُقال يوآف غالانت على خلفية إدارة الحرب في غزة في تلميح إلى تورطهما في أعمال إبادة.
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شركة رايان إير العملاقة تستأنف جدول الرحلات الجوية الكامل إلى إسرائيل في الصيف
تخطط شركة رايان إير العملاقة للطيران منخفض التكلفة في أيرلندا لتشغيل جدول رحلات كامل إلى إسرائيل هذا الصيف، وفق ما صرح إيدي ويلسون، أحد المديرين الكبار في الشركة، لوكالة رويترز للأنباء.
الجيش الإسرائيلي تعليقا على التحذيرات في غلاف غزة: تم اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من الشرق