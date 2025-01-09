التغطية مستمرة| الجيش الإسرائيلي: الحوثيون يعيدون الكرّة للمرة الثالثة على التوالي ويتم اعتراض طائرة مسيرة تتجه صوب شواطئ بات يام جنوب تل-أبيب

مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي- ما مصيره في مجلس الشيوخ؟

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بهدف الضغط عليها بعد "أعمال تعتبر موجهة بشكل غير عادل ضد إسرائيل". وقد تم إقرار مشروع القانون بأغلبية 243 صوتا مقابل 140. وقد تشمل العقوبات فرض قيود اقتصادية أو قيود على دخول المسؤولين القضائيين إلى الولايات المتحدة. ورغم الدعم الحزبي الذي يحظى به الاقتراح في مجلس النواب، فإنه لا يزال من غير الواضح ما الذي سيحدث للمقترح في مجلس الشيوخ، حيث يحتاج إلى 60 صوتا لإقراره.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدولية أصدرت نهاية العام المنصرم مذكرتي اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن المُقال يوآف غالانت على خلفية إدارة الحرب في غزة في تلميح إلى تورطهما في أعمال إبادة.